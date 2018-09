Caem as máscaras

Faltando menos de um mês para o primeiro turno das eleições, e com Jair Bolsonaro (PSL) consolidado na primeira colocação nas pesquisas de intenções de voto, os candidatos que se apresentam como de esquerda já começam a adotar uma estratégia mais agressiva, com vistas a conseguir a outra vaga no segundo turno. Até alguns dias atrás o PT, de Haddad, o PDT, de Ciro, e o PSol, de Boulos, conviviam numa aparente harmonia, a ponta de parecer que tentavam demonstrar aos eleitores que formariam uma verdadeira coalizão neste pleito. Mas, com a divulgação das últimas pesquisas Datafolha e Ibope, as máscaras começaram a cair e os ataques tiveram início. Ciro, por exemplo, fez duras críticas ao PT por ter confirmado Haddad somente na terça-feira, dia 11, e disse que, se for eleito, o ex-prefeito de São Paulo será "presidente por procuração do Lula". Mas os ataques não pararam por aí. Sobrou até para a ex-presidente petista, que sofreu um impeachment em 2016. Segundo Ciro, "o Brasil não aguenta outra Dilma". Prontamente, o candidato do PSol, Guilherme Boulos (que está mais para cabo eleitoral de Lula), tomou as dores dos petistas, e tratou logo de alfinetar Ciro. Em suas redes sociais, o psolista divulgou uma foto de 2010, em que sua vice, Sonia Guajajara, aparece entregando uma réplica de motosserra à senadora Kátia Abreu, vice de Ciro, representando o prêmio simbólico "Motosserra de Ouro". Para quem não sabe, a vice de Ciro destacou-se no Congresso como uma das principais defensoras de mudanças no Código Florestal, que permitiriam um avanço descontrolado do desmatamento das florestas brasileiras.

O deputado federal e candidato à reeleição Heráclito Fortes (DEM) está reunindo em torno de si nomes fortes da região sul. Um deles é Almir Reis, grande liderança de Floriano, e a suplente de senador, Ana Cleide. Na foto, com o deputado estadual Gustavo Neiva e James Augusto.



Militância na Frei Serafim

A Avenida Frei Serafim foi palco, nesta quarta-feira (12), de dois atos promovidos por eleitores dos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e de Ciro Gomes (PDT). Com a presença do candidato ao governo Fábio Sérvio (PSL) e do candidato a deputado federal Flávio Nogueira (PDT), os dois atos reuniram poucas pessoas na principal via da cidade, e ficaram, portanto, longe de refletir os resultados das últimas pesquisas de intenções de voto.

Otimistas

Flávio Nogueira destaca que os pedetistas estão otimistas, diante do crescimento do ex-governador cearense nas últimas sondagens realizadas pelos institutos de pesquisa. Ao lado de Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT), Ciro está entre os candidatos que deve ser mais beneficiado com a migração de votos do ex-presidente Lula, cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Indecisos

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) acredita que o segundo turno já é uma realidade nas eleições deste ano no Piauí. Segundo ele, os eleitores indecisos não votam em Wellington Dias (PT), e deverão levar um dos candidatos da oposição ao segundo turno. "Essa eleição é de dois turnos. A gente sente uma insatisfação generalizada. Há muitos eleitores indecisos e nós entendemos que estas pessoas não votam no atual governo", opina o parlamentar tucano.

Clotilde Costa e Castro, mãe do deputado federal Marcelo Castro (MDB), faleceu nesta quarta-feira, aos 93 anos. Natural de São João do Piauí, foi esposa de Zé de Castro, com quem teve sete filhos. Clotilde contribuiu extraordinariamente para a construção do caráter de seus descendentes, com seu exemplo de vida sempre fincado nos valores cristãos de humanidade e dignidade. Ela deixou, ainda, 25 netos e 16 bisnetos.