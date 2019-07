Cadastro "positivo"

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor notificou na última sexta-feira (19) os birôs de crédito Boa Vista SCPC, Quod, Serasa Experian e SPC Brasil, além da Associação Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC), solicitando informações sobre a natureza dos dados coletados e das fontes que originam a produção do score do consumidor no novo Cadastro Positivo. A ONG que atua em defesa do consumidor afirma que se manifestou de forma crítica durante todo o processo de tramitação da reforma do Cadastro Positivo. Pela nova lei, a inclusão de todos os consumidores em um banco de dados administrado pelos birôs passa a ser automática, não dependendo mais da autorização prévia do cidadão. “Precisamos ter certeza de que os chamados ‘dados sensíveis’ - como orientação sexual, convicções políticas ou religiosas, entre outras - não façam parte do escopo de informações diretamente ligadas à avaliação da capacidade de pagamento do consumidor. Dessa forma, podemos garantir um sistema justo e reduzir seu potencial discriminatório”, alerta Diogo Moyses, coordenador do programa de Direitos Digitais do Idec. Na notificação encaminhada aos birôs, o instituto solicita esclarecimentos sobre quais, de fato, são as fontes de dados para a composição do score do consumidor, e quais informações dos cidadãos serão utilizadas, entre outros questionamentos.





Foto: Divulgação Alepi

O ex-deputado estadual Robert Rios afirmou nesta terça-feira que, apesar de ser um tradicional aliado do prefeito Firmino Filho (PSDB), a indefinição a respeito do candidato que será apoiado pelo Palácio da Cidade no pleito de 2020 é um dos fatores que o faz seguir rumo à oposição. "Todo mundo sabe que eu sou amigo do Firmino. Votei quatro vezes nele para prefeito e gosto muito dele. Mas ele não vai ser candidato a prefeito. Então, não posso fazer aliança com ele se ele não é candidato. Eu não sei quem é o candidato dele, a imprensa não sabe, e eu não posso fazer aliança com candidato fantasma, né? E se ele apresentar o Satanás como candidato? Eu vou estar apoiando o Satanás? Não apoio", afirmou Robert.

Planos de saúde

O reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares com aniversário entre maio de 2019 e abril de 2020 não poderá ultrapassar 7,35%. O limite foi anunciado nesta terça-feira (23) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e será publicado no Diário Oficial da União desta quarta (24).



Parada segura

A partir de agora, os usuários de transporte público da zona urbana e rural de Teresina poderão, no período das 22h30 às 5 horas da manhã, embarcar e desembarcar nos pontos de paradas não regulamentados dentro do itinerário. A medida está prevista em lei e assegura a parada obrigatória para quaisquer passageiros que solicitarem. Segundo Denilson Guerra, gerente de Planejamento da Strans, esta é uma medida para dar mais segurança aos passageiros. Ele explica que os usuários devem sinalizar para o motorista quando desejarem embarcar ou desembarcar do veículo. “A parada pode ser feita em um local que esteja mais iluminado ou que tenha maior concentração de pessoas, mas deve ser o mais próximo de onde a pessoa sinalizou”, explica o gestor.

Foto: Assis Fernandes / O DIA

Uma das lideranças mais respeitadas dentro do Partido dos Trabalhadores, a deputada estadual Flora Izabel não acredita que as tensões da disputa pelo comando interno vão prejudicar o planejamento para as eleições de 2020. Atualmente, Assis Carvalho e Dudu disputam a preferência dos filiados para presidir o diretório estadual. “Quando acaba o processo eleitoral interno, o PT sai muito mais forte para os embates do dia a dia”, avaliou a deputada.