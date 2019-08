Brasil resiste às instabilidades e chega a crescer no último trimestre

A economia brasileira está se recuperando de forma lenta, mas há espaço para novas melhoras, especialmente porque no passado as taxas eram menores, na avaliação da gerente de Contas Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cláudia Dionísio. O IBGE divulgou ontem (29) que o Produto Interno Bruto (PIB) (soma de todos os bens e serviços produzidos no país) teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O PIB também apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018, de 0,7% no acumulado do ano e de 1% nos últimos 12 meses. Realmente, da má condução política nacional e agora até internacional, que gerado inúmeras instabilidades, até que o resultado pode ser comemorado.



Membros do Partido Verde do Piauí participaram, nesta quinta-feira (29), do Seminário sobre Política Cidadã e Meio Ambiente, promovido pela Fundação Verde Herbert Daniel. O evento, que faz parte do Projeto "Piauí na rota da Sustentabilidade e Cidadania III", contou com palestras sobre meio ambiente, proteção aos animais, política cidadã e legislação eleitoral.

O julgamento de Átila Lira

O Diretório Nacional do PSB se reúne nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), às 8h30, em Brasília, para tratar do processo de autorreforma do partido e apreciar os pareceres do Conselho de Ética sobre os dez deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência. Entre eles, o piauiense Átila Lira.

Eu, a comissão!

Não pegou bem entre os deputados estaduais a visita surpresa da deputada estadual Teresa Britto ao Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato. Ela alega que a visita foi surpresa para que o cenário da unidade não tivesse maquiado. O deputado Hélio Isaías, que tem o controle político da instituição, alega que a deputado não representa a comissão sozinha e vai levar suas críticas ao presidente da Casa, Themístocles Filho.

Sem condições

A situação da estrada PI – 113, que liga Teresina a José de Freitas, coloca em risco a vida de quem trafega em alta velocidade. O tamanho e a profundidade dos buracos chamam a atenção. O DER, a Seinfra, a Setrans ou qualquer um dos tantos órgãos que cuidam de estradas, precisa fazer manutenção da via.

Pavimentação

Os municípios de Dom Inocêncio e São Lourenço recebem obras de pavimentação asfáltica. São 74,10km da PI-140, executadas com recursos da ordem de R$ 29.578.154,32. A obra está nos últimos 15 km para a sua conclusão. As obras serão executadas pelo governo do Estado, através da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí (Seinfra).





Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste, esteve na quarta feira (28) em Brasília. No Senado Federal foi convidado a apresentar os resultados e impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Entre os dados que levou para apresentar aos senadores e demais convidados, Rolim destacou que em 2018, como resultado transversal à aplicação de R$32,7 bilhões contratados com recursos do FNE, foi observado incremento de R$ 12,2 bilhões na arrecadação tributária e R$ 130,6 bilhões no valor bruto da produção na área de atuação do Banco para o País.