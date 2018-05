Bom para quem?

A alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional, hoje acima dos US$ 70, é bom para o país, para estados, municípios e também para a Petrobras, que fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro líquido de R$ 6,9 bilhões, resultado 56% maior do que o de igual período do ano passado. A análise foi feita por especialistas ouvidos pela Agência Brasil, agência de notícias do Governo Federal. Segundo os analistas, se forem mantidas as tensões geopolíticas atuais, principalmente no Oriente Médio, e a posição da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) de corte da produção, a tendência é que o preço se sustente e até venha a aumentar mais ainda, fechando o ano com um preço médio de US$ 75 o barril. De fato, por ser o Brasil um grande produtor de petróleo, espera-se que esse movimento resulte em bons frutos para o país. Mas, afinal, em que medida isso trará melhorias para os brasileiros? O que ganha o povo mais humilde, ou mesmo os proprietários de veículos que precisam pagar, em alguns postos, quase R$ 5 pelo litro da gasolina? Os governos federal, estaduais e municipais devem ser beneficiados, bem como os acionistas da Petrobras. Mas para por aí. Diante dos escândalos de corrupção ocorridos na estatal do petróleo, que foram descobertos nos últimos anos pela Operação Lava Jato, já não se pode afirmar que, necessariamente, o que é bom para a empresa será bom para os brasileiros. Afinal, é preciso ser muito ingênuo para crer que não há mais nenhum risco de o lucro da Petrobras continuar sendo desviado para o bolso de governantes, executivos e empresários corruptos.

O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) transmitiu o cargo de presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) para o deputado Ciro Simone (PDT-RS), eleito nesta sexta-feira (11). Do Piauí, integraram a chapa da nova diretoria da Unale o deputado estadual Marden Menezes (PSDB), como membro do Conselho Fiscal, e o deputado estadual Severo Eulálio (MDB), como secretário. Os novos nomes foram eleitos para o biênio 2018-2019. Na foto, além de Luciano e Marden, também aparecem os deputados Robert Rios (DEM) e Juliana Moraes Souza (MDB), e Marcus Vinicius Furtado Coelho, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil.





Ver para crer



Henrique Pires, ex-secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, anunciou que o presidente Michel Temer assinará na próxima terça-feira (15) a liberação de R$ 128,5 milhões para investimentos nas áreas de drenagem, saneamento e esgotamento sanitário para Teresina. Os principais projetos contemplados seriam a drenagem na região do Portal da Alegria, o saneamento integrado na região do programa Lagoas do Norte e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Teresina. É ver para crer.

Sem mérito

O ex-deputado Elizeu Aguiar (PSL) criticou o Governo do Estado por ter, segundo ele, tentado capitalizar, em seu favor, a safra recorde obtida na região dos cerrados piauienses no último ano. "O Governo quer fazer sombra com o chapéu dos outros, porque, na realidade, nem as estradas estão feitas na região sul do estado, e os próprios agricultores é que estão se virando para conseguir escoar toda a produção. Governo tem que realizar, não é só arrecadar. Mas Governo do Piauí está arrecadando muito e pouco realizando", conclui Elizeu Aguiar.

Desvio padrão

É impressionante como os vereadores de Teresina gostam de falar da Maternidade Evangelina Rosa. Muitos já foram fazer vistorias, visitas, discursos inflamados. Infelizmente, não se vê o mesmo a respeito das maternidades municipais, que também padecem de muitos problemas. Há maternidade municipal a ponto de fechar as portas, mas isso não recebe a devida atenção dos parlamentares municipais.

Exposição

Entre os dias 15 e 21 de maio o Complexo Cultural Clube dos Diários recebe a exposição artística “Abrindo os Olhos para Enxergar o Mundo”, que retratará a história de vida e superação, por meio da educação, do médico neurocirurgião Benjamin Pessoa Vale. Um dos nomes confirmados para o evento é o do palestrante Marcelo Conti, especialista em leis de incentivos e desenvolvimento de projetos. Ele abordará as leis de incentivo à cultura e as principais formas de os artistas transformarem suas ideias em projetos com justificativas e objetivos. A palestra será realizada no dia 16 de maio, às 19h30.

Bolsonaro x maconha

Simpatizantes do pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro organizam uma carreta de apoio ao deputado para este sábado, a partir das 16 horas, com concentração agendada para as 16 horas, num posto de combustíveis situado no cruzamento das avenidas Homero Castelo Branco e Dom Severino. Coincidentemente (ou não), também na tarde deste sábado acontece uma "Marcha da Maconha" em Teresina, em defesa da legalização do uso da erva para o lazer. A concentração está marcada para as 14h30, no Parque da Cidadania. Às 16h20 deve iniciar uma caminhada até a Praça da Liberdade, e as atividades devem prosseguir até a noite. É bom que a Prefeitura e a Polícia Militar fiquem atentas, para evitar o encontro dos dois atos, que são organizados por pessoas com visões diametralmente antagônicas.