Bom exemplo na magistratura

Na cidade de Imperatriz (MA), quando a Justiça precisa decidir sobre pedidos de cirurgia, leitos em hospital ou tratamentos de alto custo, os juízes usam o WhatsApp para encontrar soluções de atendimento. Em conversas com promotores, defensores públicos e representantes da saúde pública estadual e municipal, por meio do aplicativo, os magistrados conseguem resolver as demandas dos cidadãos na Justiça com muito mais celeridade. O método, aparentemente pouco ortodoxo, resolveu 250 casos em apenas cinco meses, e, em função disso, venceu o prêmio Conciliar é Legal, na categoria juiz federal de 2017. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o prêmio visa reconhecer nacionalmente as boas práticas de membros do Poder Judiciário na solução de embates judiciais por meio da autocomposição, método de resolução de conflitos entre pessoas por meio do qual um dos indivíduos, ou ambos, abrem mão do seu interesse por inteiro, ou de parte dele, para que se alcance um consenso. Que a iniciativa dos juízes de Imperatriz sirva de exemplo aos magistrados piauienses e de todo o país.

O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do PTC no Piauí, teve uma conversa muito animada com a advogada Ravenna Castro, presidente do PMN Estadual, na tarde desta sexta-feira (9). Em pauta, a possibilidade de as duas siglas marcharem juntas nas eleições 2018, juntamente com o PCdoB, formando uma coligação proporcional competitiva. Na majoritária, a intenção das siglas é apoiar o governador Wellington Dias (PT).

Vaias para uma...

A deputada Iracema Portella (PP) foi uma das homenageadas pela Câmara Municipal como mulher destaque. Ao receber a honraria, a parlamentar recebeu uma enxurrada de vaias e gritos de protesto. A parlamentar, esposa do senador Ciro Nogueira (PP), foi chamada até de “golpista”. Mas as críticas não pararam por aí. Quando leram no currículo da deputada que a mesma era defensora da participação da mulher na política, alguns presentes gritaram: “É mentira, ela votou para tirar a presidente Dilma da Presidência”. É, parece que o voto pelo impeachment de Dilma, dado por Iracema, ainda não foi bem digerido pelos simpatizantes da ex-presidente.

Aplausos para outra

Também na relação de homenageadas pela Câmara pela passagem do dia da Mulher estava a vice-governadora Margarete Coelho (PP), que foi bastante aplaudida. Alguns militantes que apoiam o Governo petista e estavam na plateia aproveitaram a presença do governador Wellington Dias na mesa de honra para defender a manutenção de Margarete na chapa majoritária. Um sinal claro de que o nome do presidente da Assembleia, Themistocles Filho (MDB), não está sendo bem aceito entre a base de Wellington.

Saia justa

Durante uma reunião no Palácio de Karnak, a militante do Grupo Matizes, Marinalva Santana, deu uma dica ao governador Wellington Dias (PT) para reduzir os índices de criminalidade no Piauí. “Se abstenha de apoiar a (re)eleição dos bandidos de gravata que estão no Senado, na Câmara e na Alepi”. O conselho foi recebido pelo governador com um sorriso amarelo.

Energia suja

No Brasil, 80% da energia utilizada nos transportes é de origem não renovável. A pesquisadora Tamar Roitman, da FGV Energia, explica que melhorias na eficiência desse setor podem reduzir significativamente as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa e de outros poluentes, contribuindo para minimizar o seu impacto no meio ambiente e na qualidade de vida da população. Tamar Roitman diz que os países devem adotar medidas regulatórias, como o estabelecimento de padrões de eficiência energética em veículos.

Energia limpa

A pesquisadora da FGV Energia sugere ainda outras estratégias, como a promoção de biocombustíveis e o incentivo ao desenvolvimento de carros e outros meios de transporte elétricos. Mas é importante garantir que a energia elétrica utilizada advenha de fontes renováveis (como hidrelétricas, usinas eólicas e parques solares), não de fontes sujas, como as termelétricas.