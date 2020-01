Bolsonaro vê dificuldades na aprovação de reforma tributária no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro vê dificuldades na aprovação de uma reforma tributária no Brasil. Em viagem oficial à Índia, ele conversou com jornalistas sobre o tema e disse que sua experiência como parlamentar mostra que nenhum ente federativo aceita perder arrecadação e que isso inviabiliza a reforma. “Passei 28 anos na Câmara e nunca chegou até o final uma reforma tributária porque não atende estado, município e União. E não atendendo um dos três, e ninguém quer perder nada, acaba todo mundo perdendo muito e o Brasil continua nesse cipoal tributário que dificulta você produzir, empregar."



Em São Paulo, o vereador Venâncio encontrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. De malas prontas para o PSDB, o parlamentar teresinense conversou com o tucano mais experiente. Venâncio é filiado ao Progressistas, mas entrou em rota de colisão com Ciro Nogueira, presidente do partido, na eleição para presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. É que Venâncio é filho da deputada petista Flora Isabel e Ciro queria que ele convencesse a mãe a votar no candidato do partido ao cargo.



Combate à hanseníase

A Secretaria de Estado da Saúde promoveu atividades referentes à Campanha do Dia Estadual de Luta contra a Hanseníase 2020. O evento busca alertar a sociedade civil sobre o autoexame, acompanhamento e tratamento de casos de hanseníase, ajudando assim a população a se cuidar e eliminar o preconceito que ainda existe. No Piauí, em 2018, foram notificados 1009 casos. Em 2019, até o mês de setembro foram notificados mais de 716 novos casos, sendo que, entre estes casos, 46 são pessoas com menos de 15 anos.

Fiscalização

A atuação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) na fiscalização concomitante e processual somente em licitações na área de tecnologia da informação resultou na economia efetiva de cerca de R$ 2,9 milhões aos cofres públicos no ano passado. A nova sistemática de atuação foi definida com a reestruturação do Tribunal, ocorrida no início de 2019, quando começou a funcionar a Diretoria de Fiscalizações Especializadas. Desde então, o acompanhamento da área de tecnologia da informação ficou a cargo da Divisão de Fiscalização Temática Residual (DFESP-3).

O trabalho

Ao todo, foram verificados 70 editais de licitação na área de tecnologia de informação em 2019, sendo identificadas inconsistências em 20 deles, 28% do total. Do total de R$ 96 milhões em editais de licitações analisados pela DFESP3, foram suspensas/canceladas licitações no valor de cerca de R$ 16 milhões. O benefício efetivo, economizado para os cofres públicos, somente com a fiscalização concomitante, alcançou a quantia de R$ 928.114,16, correspondente ao valor a menor das respectivas licitações após a republicação com as correções sugeridas.

Tecnologia

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região lançou duas ferramentas de Business Intelligence (BI) para auxílio das Varas do Trabalho na melhoria de desempenho do IGest (Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho) e para suporte nas migrações dos processos do sistema legado para o PJe (100% PJe). A ferramenta foi desenvolvida por meio de parceria da Secretaria de Governança e Estratégia e a Corregedoria do TRT22 e permite que os gestores, através das informações apresentadas nos painéis do sistema de BI, tomem decisões que impactem diretamente na melhoria dos índices de desempenho.













O suplente de vereador Ismael Silva resolveu aderir ao uso da tecnologia para alcançar uma maior aproximação com a comunidade. Ele lançou neste domingo (26) o aplicativo ‘Meu Suplente’, que permite aos usuários enviar demandas e sugerir ações. Através da plataforma, disponível para download na Play Store, também é possível ter acesso aos projetos já defendidos por Ismael Silva nos últimos anos.

João Magalhães