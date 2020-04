Bolsonaro precisa evitar divergências públicas com novo ministro da Saúde

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, precisam combinar direito o discurso que será repassado a população para evitar divergências públicas. A dubiedade só atrapalha o entendimento por parte da população sobre como enfrentar a pandemia. É natural que o novo indicado para o cargo e o presidente tenham divergência sobre assuntos de grande impacto no país, mas a forma como eles podem ser tratados internamente pode ajudar a garantir o foco do governo federal no trabalho para minimizar os efeitos negativos da doença. O clima de politização das medidas e até de medicamentos não contribui com o esforço que é necessário para levar saúde à população.



Debate adiado

O debate eleitoral foi adiado pela pandemia do novo coronavírus. Em Teresina, por exemplo, os principais pré-candidatos a prefeito sumiram do debate público, que agora tem como pauta o combate à doença. Mas nos bastidores, com certeza este debate continua. A procura por vice pelos principais candidatos da oposição é a que mais movimenta as conversas.

Apoio...

A Associação dos Magistrados Piauienses publicou nota de apoio à juíza Anna Victória Muylaert Saraiva Cavalcanti Dias, titular da 4ª Vara Cível de Parnaíba. Ela determinou a anulação de decreto municipal que previa a abertura do comércio na cidade. A nota informa que “orquestra-se nas redes sociais uma repugnante campanha difamatória contra a Juíza”.

...à magistrada

A nota continua dizendo que “a Magistrada tem plena competência para julgar e o dever funcional de manifestar sua determinação sem permitir a influência de pressões externas. Frisa-se, na oportunidade, que existem recursos processuais que podem ser adotados pelas partes, caso haja interesse em reverter a decisão”.

Repúdio

Quem também publicou uma nota, mas de repúdio, e não de apoio, foi a Associação Piauiense de Municípios, contra os comentários do presidente do Sistema Fecomércio, Valdeci Cavalcante. Para Jonas Moura, que lidera a APPM, o empresário Valdeci Cavalcante chama os prefeitos do Estado de “chantagistas”, “oportunistas” e “irresponsáveis”, em razão da postura dos gestores em manter o isolamento social nos municípios. Para a APPM, Valdeci desconhece a situação em que vive o Brasil e o Piauí. “Tal comportamento do presidente da Fecomércio demonstra o seu total desconhecimento sobre a situação que o Brasil vive hoje, especialmente a situação do Piauí, onde os gestores estão sofrendo conjuntamente com a população, solidários com as forças produtivas locais, com a grave queda de arrecadação e cientes de que os efeitos desta indesejável crise vão perdurar por algum tempo em todos os municípios”, diz.

Feriado

O feriado do aniversário de Teresina foi antecipado para esta sexta-feira (17). Por conta disso, os serviços essenciais em funcionamento no Teresina Shopping, terão horário alterado. O Hiper Bompreço vai funcionar das 09h às 20h. Já o Credishop, Loteria, A Camponesa, Botica e Banco do Brasil estarão fechados na data.

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí (CES-PI), João Cabral, acompanhado de uma equipe realizou nesta quinta-feira (16) fiscalizações em hospitais dos municípios de Floriano, Oeiras e Picos, região Sul do Estado. A vistoria é mediante determinação do Ministério público do Piauí (MP/PI) para verificar o cumprimento de atendimento e adequação de estabelecimentos de saúde no enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19).