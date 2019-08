Bolsonaro impõe constrangimento a Sérgio Moro

A frase do presidente Jair Bolsonaro de que “Quem indica o diretor da PF sou eu, e não o Moro” indica vários pontos. Fica subentendido, por exemplo, que ele pode interferir na gestão da Polícia Federal e que Sérgio Moro é seu subordinado. Todo mundo sabe disso, mas é o tipo de questão que um chefe não deve falar em público sob pena de constranger o “funcionário”. O erro de Moro é mesmo assim, praticamente humilhado, continuar na função. Caso a frente fique provado que Bolsonaro interferiu nos trabalhos da PF, Moro não pode dizer que não sabia ou imaginava que isso fosse ocorrer. Do ponto de vista político, o ex-juiz comete um erro grave continuando numa função em que seu chefe faz questão de dizer que ele, Sérgio Moro, não tem comando.







Nesta quinta-feira (22), o Sindicato dos (as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) protocolou ofício na Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) onde pede a presença de guardas municipais nas escolas como medida de segurança. Ameaças e roubos têm ocorrido em unidades de ensino e assustado as comunidades escolares. O pedido do SINDSERM requer urgência mediante a situação de perigo iminente vivido em uma escola localizada na zona sudeste da cidade. A Escola Municipal Extrema recebeu ameaças direcionadas a funcionários através de pichações nos muros da instituição.

Normatização

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) aprovou, nesta quinta-feira (22), uma instrução normativa regulamentando procedimentos em pedidos de compensação de contribuições previdenciárias para os municípios piauienses. O objetivo é evitar que as prefeituras tenham prejuízos com pedidos de restituição irregulares e em pagamentos indevidos por serviços de assessoria ou consultoria com vistas à compensação de créditos tributários junto à Previdência Social.

Progressões

Neste mês de agosto, a Prefeitura de Teresina está garantindo aos servidores municipais as progressões de carreira, o que pode representar um aumento na remuneração de até 10% em alguns casos. Quase 3 mil funcionários públicos serão beneficiados com a atualização das chamadas “mudanças de nível”, somente em agosto. Até o final do ano, o benefício será concedido aos demais servidores, obedecendo às regras do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) e ao cronograma de pagamentos.

FestLuso

Os ensinamentos e a obra de Paulo Freire estarão em cena na abertura do Festival de Teatro Lusófono (FestLuso 2019), na segunda-feira (26), com o espetáculo “Paulo Freire, o andarilho da utopia”. A peça teatral é inspirada na vida do patrono da educação brasileira, indicado ao prêmio Nobel da Paz em 1993. A abertura será às 20h, no Theatro 4 de Setembro.

Economia

A iniciativa do Consórcio Nordeste, com encontro sediado em Teresina foi elogiada, nesta manhã de quinta-feira (22), pelo deputado Francisco Costa (PT). Segundo ele, uma das licitações unificadas e já anunciadas através do Consórcio, será na área da Saúde, onde a aquisição de insumos, medicamentos e material hospitalar e equipamentos, vai baratear o acesso para as redes públicas estaduais e municipais.

Secretário de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo foi homenageado, em Maceió, durante evento de reconhecimento de instituições e pessoas físicas que se destacam na defesa e promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Mauro foi reconhecido pelo trabalho e programados modelos que desenvolve no Piauí.