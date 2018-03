Boicote na carne

A nova fase da Operação Carne Fraca, denominada "Trapaça", foi deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (5), e teve como alvo o grupo BRF, que reúne algumas das marcas do setor alimentício mais populares entre os brasileiros - Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê e Qualy. As investigações demonstraram que setores de análises do grupo e cinco laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura fraudavam resultados de exames em amostras do processo industrial, informando dados fictícios ao Serviço de Inspeção Federal. O objetivo era diminuir os níveis da bactéria salmonela, que impediriam a exportação dos produtos para mercados externos de controle mais rígido. Além disso, em fases anteriores da operação, frigoríficos da BRF e da JBS (dona da Friboi, Maturatta, Vigor e Swift) já tinham sido flagrados cometendo outras irregularidades gravíssimas, como a venda de carne vencida, tentativas de alterar as datas de validade nas embalagens, suborno pago a fiscais do Ministério da Agricultura para fazerem vista grossa diante dos graves problemas encontrados e até a injeção de mais água do que permitido em frangos. Como se vê, já está mais do que comprovado que os maiores grupos do setor de alimentos no Brasil não hesitaram em aliar-se a servidores corruptos para fornecer aos consumidores produtos com qualidade questionável, colocando em risco a saúde ou mesmo a vida de quem os consumia e consome até hoje. É uma atitude abominável, sobretudo por colocar em xeque a segurança alimentar de toda a população do país, mais de 200 milhões de pessoas, além dos que consomem os produtos fora do Brasil. Diante desses fatos aterradores, talvez seja o momento de trocar a expressão "corte na carne" pelo "boicote na carne".

O prefeito Firmino Filho sancionou a Lei de autoria da vereadora Graça Amorim que torna obrigatória a identificação do grupo sanguíneo e fator RH nos uniformes dos alunos matriculados no ensino fundamental e médio da rede pública e privada do Município de Teresina. O objetivo do projeto é permitir maior celeridade em casos de necessidade de atendimento de urgência. "É uma medida preventiva", frisa a vereadora, alertando para o fato de que não saber o grupo sanguíneo e o fator RH de uma pessoa pode retardar seu atendimento a ponto de colocá-la sob risco de morte.

Postos na berlinda

Donos de postos de combustíveis de Teresina fizeram um apelo ao secretário de Segurança Pública Fábio Abreu para que as quadrilhas especializadas em assaltos aos seus estabelecimentos sejam identificadas e presas o quanto antes. Em menos de um mês, um dos postos, situado na Avenida Barão de Castelo Branco, foi alvo de dois assaltos.

Prejuízo

Segundo o dono do local, o prejuízo gira em torno de R$ 120 mil, porque, além de levar o dinheiro dos cofres, os assaltantes também destroem os computadores e câmeras usados no monitoramento do local, no intuito de apagar qualquer registro por meio do qual possam ser identificados.

E os buracos...

Por falar na vereadora Graça Amorim (PMB), líder do prefeito, ela aproveitou seu pronunciamento numa das últimas sessões na Câmara para sair em defesa de Firmino Filho na questão da grande quantidade de crateras que são observadas nas vias públicas da cidade. A parlamentar afirmou que o município tem feito uma boa operação "tapa buracos", no entanto, novos danos têm sido provocados pela empresa Águas de Teresina, que é a responsável pelos serviços de abastecimento d'água e saneamento básico na capital.

Lançamento luxuoso

A Prefeitura de Teresina lança, durante café da manhã nesta terça-feira (6), o Inthegra, novo sistema de transporte público da cidade. O prefeito Firmino Filho e a equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) farão uma breve apresentação de como o sistema vai funcionar. O evento acontece a partir das 8h30, num luxuoso hotel situado na Avenida Frei Serafim. Por sinal, seria bom se os ônibus que circulam na capital tivessem pelo menos uma pequena parcela de todo esse luxo, que nesta manhã estará restrito ao prefeito, à sua equipe e à imprensa.

Segurança

A Prefeitura anunciou que ainda esta semana serão ligados todos os semáforos para pedestres (com botões) ao longo do Corredor Sul, que inclui as avenidas Barão de Gurgueia, Henry Wall de Carvalho, Miguel Rosa e Prefeito Wall Ferraz. De acordo com o Diretor de Trânsito e Sistema Viário, José Falcão, afirma que serão 16 novos semáforos, que vão garantir um trânsito mais seguro para todos, inclusive para os pedestres com deficiência visual, já que os equipamentos possuem sonorizadores.

Falta d'água

O vereador R. Silva (Progressistas) denunciou a ocorrência de falhas no abastecimento d'água em bairros da região norte de Teresina, como na Santa Maria da Codipi, Buenos Aires e Poti Velho. "A zona norte tem sofrido muito com a suspensão repentina do fornecimento de água, quase sempre ocasionada pelo rompimento de tubulações", afirmou R. Silva.