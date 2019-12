Bastidores: Charles Silveira estaria deixando a FMS

PIB Municipal

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) apresenta, nesta sexta-feira (13), às 10h, no auditório da Seplan, os números relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios do Piauí referentes ao ano de 2017. Serão divulgados os dados exatos das 224 cidades piauienses, suas variações, os municípios que mais evoluíram, os que mais caíram e ainda o ranking das dez cidades com maior PIB municipal. O PIB dos municípios obedece a uma metodologia uniforme para todas as unidades da federação e é integrado, conceitualmente, aos procedimentos adotados nos Sistemas de Contas Nacionais e Regionais do Brasil. Entre os 224 municípios piauienses, dez são responsáveis por 62,20% da riqueza gerada no estado em 2017, enquanto em 2016, esses municípios foram responsáveis por 64,63% da economia do Piauí, mantendo, assim, a concentração da riqueza.

O senador Ciro Nogueira visitou nesta quinta-feira (12) a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele foi recebido pelo presidente da entidade, Rogério Caboclo, para dialogar a respeito de questões relacionadas ao desenvolvimento do futebol no Piauí.



É candidato?

Informações de bastidores dão conta de que o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles Silveira, está deixando o comando da pasta nos próximos dias. Seria esse o movimento inicial da pré-campanha à Prefeitura de Teresina? Vale lembrar que o gestor faz parte da cota pessoal do prefeito Firmino Filho e possui forte influência na gestão municipal.

Futuro Incerto

O grupo de vereadores que já estava apalavrado com o Patriota para a disputa eleitoral do próximo ano parece que não resistiu ao encanto de siglas maiores. A tendência é que os candidatos sejam absorvidos pelas chapas do PSDB, Progressistas e até mesmo MDB.

Pesquisa

O Centro das Indústrias do Estado do Piauí (CIEPI) estuda a possibilidade de fazer uma ampla pesquisa que englobe todos os industriais do Estado, no sentido de compreender os problemas do setor, além dos desafios de se ter uma indústria no Piauí. A entidade é presidida pelo empresário Andrade Júnior.

Sugestão

A vice-governadora Regina Sousa quer incentivar a comercialização do artesanato regional durante o período das festas de final de ano. “Passando pra lembrar a quem vai presentear neste natal. Nada mais bonito e original que o nosso artesanato. E ajuda a dinamizar nossa economia criativa”, publicou nas redes sociais.

A deputada estadual Teresa Britto e a vereadora Pollyana Rocha têm demonstrado entrosamento nos últimos dias. No PV, elas são as responsáveis pela organização da chapa proporcional que irá disputar cadeiras no legislativo municipal nas eleições de 2020.