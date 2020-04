Aumento substancial no número de mortes assusta movimento pelo fim da quarentena

Nos últimos dias foi perceptível o aumento da movimentação a favor da reabertura comercial pelo país. Alguns estados inclusive alegam que há baixa pressão no sistema de saúde e por isso, não há motivos para manter a mesma política de isolamento social. No entanto, os dados do Ministério da Saúde divulgados na tarde de ontem (23) trouxeram a notícia de recorde no número de mortes pelo novo coronavírus. Foram 407 óbitos em 24 horas. Nos dias anteriores as mortes diárias estavam na casa de uma centena. Os números demonstram a necessidade de se avaliar a estratégia a cada dia e intensificar a testagem em massa da população, além claro, de evoluir para o fim da quarentena apenas quando houver redução efetiva de novos casos e mortes. Por fim, espera-se que as autoridades, apesar da pressão do setor comercial, tenham pulso para garantir a segurança sanitária da população e claro, encontrar medidas de apoio e incentivo aos empresários.

O governador Wellington Dias utilizou as redes sociais para manisfestar preocupação com o aumento do número de mortes por Covid-19. O que último boletim do Ministério da Saúde apontou que 407 mortes aconteceram em um período de 24 horas. "É o maior número até então no país. Peço todos os dias para nos mantermos em casa em isolamento, é muito grave!", Publicou Dias

Máscara tem uso obrigatório

O uso de máscara de proteção facial passa a ser obrigatório em todo o Piauí. Quem sair de casa tem usar máscara. O decreto assinado pelo governador Wellington Dias tem como objetivo garantir mais segurança para a saúde da população, sendo uma das medidas de enfrentamento da Covid-19. As máscaras devem ser confeccionadas segundo as orientações do Ministério da Saúde e tornam-se necessárias ao sair de casa, deslocar-se por vias pública ou permanecer em espaços onde circulem outras pessoas. No Brasil, mais de 30 cidades adotaram a obrigatoriedade do equipamento de proteção.

Vistoria

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí (CES-PI), João Cabral, acompanhado de uma equipe, realizou fiscalizações no Hospital de Campanha Pe. Pedro Balzi, localizado na Universidade Federal do Piauí (UFPI), e Hospital Dr. Miguel Couto, do bairro Monte Castelo. A vistoria acompanhou as obras do Hospital de Campanha e implantação de leitos. Além de averiguar a demanda de atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados com a Covid-19, fluxo de profissionais e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S).

Queda de receitas

A Associação Piauiense de Municípios (APPM) divulgou informações apontando queda nas arrecadações municipais durante a crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Os municípios do Piauí ainda aguardam recursos anunciados pelo Governo Federal. Segundo a instituição, houve queda brusca de 46,63% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em abril de 2020, comparando-se a abril de 2019 – uma redução de mais de R$ 48,5 milhões no mês em curso. Com isso, houve menor distribuição de valores para a saúde e educação.

Recursos

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) anunciou a liberação de recursos para o setor de saúde em 49 municípios piauienses. Ciro destacou que a pandemia do coronavírus tem sobrecarregado os sistemas de saúde de todo o país, o que elevou a necessidade de captação de recursos federais para custear o atendimento à população. Os valores somam mais de R$ 15 milhões e serão destinados para custeios de ações de saúde.“Precisamos reforçar o trabalho de busca de recursos para equiparmos os nossos municípios e não deixarmos que o sistema de saúde da capital entre em colapso”, explicou o senador.

Isolamento

Deputados estaduais defenderam a importância das medidas de isolamento social durante a sessão virtual do plenário, realizada nesta quinta-feira. Os parlamentares também reconheceram o bom desempenho do governador Wellington Dias e do prefeito Firmino Filho à frente das ações de combate à pandemia.