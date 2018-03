Atentado à República

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), revelou que sua família tem sofrido ameaças e disse estar bastante preocupado, a ponto de pedir providências à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, e à Polícia Federal. Fachin também é relator do pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e votou pelo "não conhecimento", isto é, para não aceitar sequer a possibilidade de o pedido de habeas corpus ser examinado. Além disso, na sessão da última quinta-feira (22), o ministro também votou contra a proposta de adiar o julgamento e contra a liminar pedida pelo advogado de Lula, para que ele não seja preso até que o STF julgue o mérito do HC. A gravidade da situação exige uma providência urgente e contundente. Afinal, uma ameaça feita a um ministro da mais importante Corte do Judiciário brasileiro representa um perigoso e inconcebível golpe ao estado democrático de direito. A execução da vereadora Marielle Franco (PSol), no último dia 14, e de Celso Daniel, prefeito de Santo André, em 2002, são dois crimes que comprovam que no Brasil há, sim, figuras macabras capazes de cometer as maiores atrocidades para garantir sua perpetuação no poder - seja em morros no Rio, seja em Palácios de Brasília e do resto do país.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Rubem Martins (PSB) que estabelece "medidas de proteção" a trabalhadores da educação e a alunos da rede estadual. O deputado autor do PL destacou que a medida é importante por conta do crescimento de casos de conflitos entre alunos e professores. O objetivo é criar instrumentos legais que permitam proteger o corpo docente de agressões dentro das escolas, bem como evitar danos ao patrimônio público nesses locais, tudo buscando assegurar a proteção aos direitos da criança e do adolescente.

Se ficar o bicho come...

A situação do prefeito Firmino Filho (PSDB) não está nem um pouco confortável. Se permanecer no PSDB terá que lidar com o ex-governador Zé Filho, que deve se filiar à sigla no dia 5 de abril. Quem não lembra que Zé Filho acusou os tucanos de fazerem corpo mole durante a campanha eleitoral de 2014, quando o então peemedebista disputava a reeleição e foi derrotado por Wellington Dias?

... se correr o bicho pega

Se for para o PP, terá que dividir palanque e pedir votos para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), com quem o prefeito da capital vem trocando farpas há um bom tempo. Os dois não se cheiram desde a eleição para a Presidência da Assembleia realizada em fevereiro de 2015, quando, por debaixo dos panos, Firmino apoiou a candidatura do petista Fábio Novo. A crise entre os dois estendeu-se desde então, chegando ao ápice no final de 2017, com a antecipação em mais de um ano da eleição para a Presidência da Câmara de Teresina. A medida, que culminou com a reeleição de Jeová Alencar (PSDB), teria sido arquitetada por Themístocles, contrariando a vontade de Firmino, que estava na Europa quando a eleição ocorreu. À época, rumores davam conta de que o prefeito pretendia apoiar outro nome para o comando do Legislativo municipal, cuja eleição deveria acontecer apenas no final de 2018.

Finalista

Teresina é um dos municípios finalistas do Prêmio MuniCiência - Ciclo 2017/2018, iniciativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) para identificar, reconhecer e reaplicar práticas inovadoras na gestão municipal. O projeto finalista, apresentado pela Prefeitura de Teresina, criou uma metodologia de participação da sociedade na administração pública, com apoio de tecnologia digital.

Participação popular

Segundo a Prefeitura, o uso do aplicativo "colab.re" e o site Teresina Participativa têm por objetivo aproximar os cidadãos da gestão municipal, promovendo mais transparência e responsabilização no planejamento administrativo.

Seletivo do Ceir

A Associação Reabilitar, entidade social responsável pela administração do Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), divulgou nesta terça-feira (27) a relação dos aprovados na etapa de análise curricular do processo seletivo do Centro para as áreas de Terapia Ocupacional e Enfermagem. A próxima e última etapa será a entrevista, que será realizada entre os dias 2 e 4 de abril. As datas e os horários das entrevistas já podem ser consultadas no site do Ceir e da Associação Reabilitar.