Ataques de Firmino surpreende quem quer um debate

No quadro de disputa pela Prefeitura de Teresina, o atual prefeito Firmino Filho tem utilizado um tom áspero contra adversários, colocando todos eles como laranjas do Palácio de Karnak e fazendo ataques objetivos à gestão estadual em todas as áreas. Até os bons números da educação teresinense tem ficado de lado quando o prefeito é questionado sobre a disputa eleitoral, ele tem preferido atacar os adversários. A estratégia do prefeito tende a nivelar por baixo o debate sobre a cidade, principalmente num momento em que é oportuno discutir a cidade que os teresinenses precisam. Com tanto tempo no poder, é óbvio que o prefeito Firmino pode direcionar seu discurso aos feitos em várias áreas, não é razoável que logo ele, que sempre quis se mostrar como exemplo de gestor equilibrado, puxe a discussão para um sentido que não precisa ser levado.



O governador Wellington Dias tratou, nesta segunda-feira (2), no Palácio de Karnak, com o coordenador da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas (Cendrogas), Sâmio Falcão, sobre a renovação dos termos de parceria com as instituições terapêuticas, bem como da inserção de dependentes químicos e moradores de rua no mercado de trabalho.

Deste encontro, o governador autorizou a renovação por mais 90 dias dos contratos atuais e já autorizou novo edital que vai trabalhar, de um lado, a prevenção e, do outro, as condições de tratamento e ressocialização em relação a dependentes químicos.

Proposta de greve na saúde

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde Pública do Piauí realiza Assembleia Geral da categoria, nesta terça-feira (03/03), a partir das 09h, o Auditório da entidade (Rua Dezenove de Novembro, 160, Centro Norte), que poderá deflagrar greve ou paralisação. A presidenta do SINDESPI, Geane Sousa, ressalta que as várias categorias da Saúde do Piauí estão se unindo para fortalecer a luta pelas reivindicações comuns a todos.

Combate aos abusos

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) solicitou audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí, para discutir os projetos de lei que abordam as cobranças abusivas das empresas prestadoras de água energia elétrica no Piauí e a política de suspensão do fornecimento dos serviços, apresentados por ele e pelo deputado Ziza Carvalho. O parlamentar quer debater o tema junto com representantes do Procon, OAB, Ministério Público, lojistas e industriais, Agespisa, Equatorial e Águas de Teresina dentre outros, para que seja criada uma lei única que proteja o consumidor piauiense dos abusos praticados pelas empresas concessionárias dos serviços.

Atentado

A onda de extremismo político rendeu mais um ato de extremismo ao levar um grupo de radicais a agredir a deputada federal Gleisi Hoffmann, que na ocasião, estava acompanhada de sua filha menor de idade. O episódio aconteceu no Rio de Janeiro nó último domingo e jamais deveria passar impune, principalmente com o cenário político atual polarizado e o radicalismo rondando as relações políticas.

Novos médicos residentes

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) recebeu 28 médicos residentes e 15 multiprofissionais. O doutor Telmo Mesquita, em nome do secretário Florentino Neto, fez a acolhida e disse que os profissionais têm a missão de cuidar de vidas e lembrou que a humanização deve ser presente no trabalho.

Vacinação

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vacinou 4.442 pessoas no último sábado (29), durante o Dia D de Mobilização da Vacinação Contra o Sarampo. Ao todo 9.126 pessoas compareceram às 26 salas de vacina abertas, mas apenas 48% precisaram tomar vacina, ou seja, 52% das pessoas já estavam imunizadas na capital. Pessoas na faixa etária de cinco a 19 anos e pessoas de 30 a 59 anos podem participar da campanha, que segue até 13 de março em todas as salas de vacina da capital, de segunda a sexta-feira, em horário comercial (08 às 12 horas e das 14 às 18 horas).