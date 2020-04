Arrecadação de impostos tem queda de 2,7% em fevereiro

A arrecadação das receitas federais, que chegou a registrar recorde em janeiro, apresentou queda em fevereiro, totalizando R$ 116,430 bilhões, com queda real (descontada a inflação) de 2,71%, na comparação com o mesmo mês de 2019. Esse foi o menor resultado para o mês desde 2018, quando chegou a R$ 113,586 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. As receitas administradas pela Receita Federal, como impostos e contribuições federais, chegaram a R$ 112,141 bilhões, resultando em queda real de 4,55%. Já as receitas administradas por outros órgãos, principalmente royalties do petróleo, totalizaram R$ 4,289 bilhões, com expansão de 95,95%.



O Hospital Regional Justino Luz, em Picos, vai receber 10 novos leitos de UTI, passando a contar, agora, com 20 leitos de unidade de terapia intensiva. Além disso, também serão destinados 70 leitos clínicos exclusivos para pacientes em tratamento da COVID-19. Segundo Pablo Santos, presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), órgão que administra o hospital, os novos leitos serão montados em até 20 dias.

Mudanças na Equipe

A equipe administrativa do prefeito Firmino Filho (PSDB) deve passar por mudanças significativas nos próximos dias. Pelo menos cinco vereadores que ocupavam pastas no executivo retornaram à Câmara Municipal. A dança das cadeiras ocorre em um momento delicado, por conta da crise do novo Coronavirus. O grande desafio da gestão municipal é evitar descontinuidade nós serviços ofertados à população.

Esfriou

Por falar em crise do coronavirus, ela é a grande responsável pela mudança de postura de grande parte dos atores políticos da capital. As trocas de farpas, que estavam dando o tom ao período da pré campanha, parece que ficaram no passado. Prova disso é a relação entre Wellington Dias e Firmino Filho.

Agilidade

Tendo em vista o prazo final para regularização da inscrição eleitoral que se encerra em 6 de maio e o atendimento ao público estar restrito por conta de medidas de prevenção a pandemia, os eleitores poderão solicitar inscrição eleitoral e mudança de domicílio eleitoral via e-mail. Bem como os partidos podem informar via correspondência eletrônica as comunicações referentes a filiação partidária.

Agilidade II

Para tanto, basta o envio de e-mail para a zona eleitoral de inscrição do eleitor, solicitando o envio do formulário de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), que deve ser remetido pelo cartório eleitoral com todas as instruções para preenchimento e listagem dos documentos a serem anexados digitalmente. O e-mail das zonas pode ser acessado no site do TRE/PI.

Gestão de resíduos

No Piauí, geradores de resíduos em saúde receberam orientações sobre os procedimentos de segregação e acondicionamento dos resíduos derivados da assistência a pacientes suspeitos de infecção por Coronavírus (COVID-19). Uma nota técnica foi emitida pelas empresas Sterlix Ambiental e Raiz Soluções em Resíduos, reforçando os padrões e protocolados já existentes e em uso, com o intuito de reduzir os riscos de contaminação. As empresas também disponibilizaram suporte logístico e operacional específicos para garantir a correta gestão dos resíduos dos serviços de saúde.

O Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela (IDTNP) recebeu na quarta-feira (1º) um respirador/ventilador pulmonar, fruto da campanha de arrecadação de recursos idealizada pelo Centro das Indústrias do Estado do Piauí (CIEPI) e Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina (Sinduscon). No registro, o presidente do CIEPI, Andrade Júnior, com demais representantes da rede hospitalar.

