Aprovação de Previdência demonstra força política do Executivo

Os deputados estaduais da base governista consolidaram a aprovação da Reforma da Previdência estadual em tempo recorde no Piauí. Na semana passada o projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa, logo em seguida foi aprovado o regime de urgência. Quando a mobilização dos servidores começou a preocupar deputados e governo, a estratégia utilizada foi a de acelerar ainda mais a tramitação como forma de garantir a aprovação do projeto sem muitos transtornos. A estratégia comprova que o Poder Executivo continua dando as cartas no jogo político piauiense. Certamente os deputados governistas queriam uma discussão mais ampla, talvez retirarem alguns pontos para flexibilizar as medidas mais duras, mas o governo teve o mérito da articulação e agora pode pedir para virar a página. É difícil que uma greve geral aconteça em meio as festividades de Natal e Ano Novo, quando naturalmente já é recesso. Provavelmente, as queixas vão ocorrer apenas quando o projeto ser colocado em prática, o que ainda vai demorar muito tempo e atingir os servidores aos poucos.





O governador Wellington Dias cumpriu agenda nesta quarta-feira (11), em São Paulo, onde participou de encontro com o presidente da Air British Petroleum América do Sul, Ricardo Paganini, e com o presidente Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis da Bahia (Sindicom), Luiz Gonzaga.



Segundo Ricardo Paganini, presidente da Air BP, foi discutida a possibilidade de desenvolver projetos de aviação em alguns aeroportos do Piauí, principalmente o de São Raimundo Nonato.

Música na Assembleia

Enquanto o povo era impedido de acompanhar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça que analisava a reforma da Previdência estadual, a TV Assembleia exibia programação musical para seus telespectadores. A transmissão ao vivo pela emissora deveria ter sido viabilizada para que a população acompanhasse as discussões. Ou estão querendo esconder como deputado se pronunciava?

Popularidade oposicionista

Com a tramitação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa, projeto de caráter impopular, deputados de oposição aproveitam para surfar na onda de popularidade entre os servidores. Lucy Soares, Gustavo Neiva, Teresa Britto e Marden Menezes não perdiam uma oportunidade de agradarem o funcionalismo em seu discurso.

Tubulação antiga

Mesmo banhada pelo rio Longá, a cidade de Esperantina sofre com a recorrente falta de água. A tubulação antiga favorece vazamentos e causa transtornos para os moradores da cidade. A Agespisa precisa agir urgentemente para garantir investimentos na rede que abastece o município. A falta de água atinge em cheio a qualidade de vida das famílias, principalmente onde tem crianças e idosos.

Regina pelo interior

A vice-governadora Regina Sousa tem implementado uma agenda intensa de viagens ao interior, principalmente levando ações sociais. Amanhã (13), ela vai a São Raimundo Nonato acompanhar o Dia de Cidadania, com a participação de diferentes órgãos e a oferta de vários serviços. Em seguida, ela vai a São João do Piauí visitar obras de infraestrutura no Assentamento Marrecas.

Voluntariado

Foi lançado ontem (11) a plataforma online Teresina Transforma, uma ponte que vai fazer ligação entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. O projeto está em consonância com o Transforma Brasil, movimento nacional pela solidariedade, que está revolucionando o engajamento voluntário. Quem quer desenvolver algum trabalho voluntário basta acessar o sistema e se cadastrar que com base nas informações, serão apresentadas propostas.

João Magalhães