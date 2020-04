Aposentados e militares já podem ser contratados para a Previdência

O governo federal autorizou o Ministério da Economia e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a realizarem chamamento público para contratação temporária de pelo menos 8.230 servidores aposentados e militares inativos. O edital de seleção deverá ser publicado em até seis meses, mas a contratação está autorizada desde ontem (28). A Portaria nº 10.736/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A contratação de militares inativos e de servidores civis federais aposentados foi a forma encontrada pelo governo para para reforçar o atendimento nas agências da Previdência e reduzir o estoque de pedidos de benefícios em atraso no INSS. O número de pedidos com mais de 45 dias de atraso passa de 1,3 milhão.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) iniciou, nesta quarta-feira (28), a recuperação da BR-343, no trecho que compreende a zona urbana da cidade de Altos. A obra foi realizada após articulação do deputado estadual Warton Lacerda (PT) junto ao superintendente regional do órgão no Piauí, Ribamar Bastos. “Solicitamos essa demanda junto ao DNIT desde o início do ano por meio de requerimentos e até reuniões com a direção do órgão e agora estamos muito satisfeitos com a atenção ao nosso pleito. Sem dúvida, toda a população de Altos e do Piauí se beneficiam com a obra, já que se trata de uma rodovia federal”, afirma o deputado Warton Lacerda.

Prorrogação

A Defensoria Pública do Estado do Piauí permanece em trabalho remoto até o dia 15 de maio de 2020. A medida consta na Portaria Conjunta GDPG/CG Nº 004/2020, assinada pelo defensor público geral, Erisvaldo Marques dos Reis e pela corregedora-geral da Defensoria, Ana Patrícia Paes Landim Salha. A Portaria data desta terça-feira, 28 de abril de 2020. Segundo consta no documento, o atendimento presencial está suspenso até 15 de maio do corrente ano em todas as unidades da Defensoria Pública, tanto na capital como no interior do Estado.

Todos pela Saúde

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) recebeu, nesta terça-feira (28,) consultores do Hospital Sírio-Libanês, representando o Programa “Todos pela Saúde” do Ministério da Saúde. O programa terá recursos do grupo financeiro Itaú Unibanco que doou R$ 1 bilhão para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 em todo o país. No Piauí, o projeto vai beneficiar cinco hospitais na capital e sete no interior previamente definidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), dentre eles, o HGV.

Aquisição

A startup piauiense Tron, em parceria com a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), apresentou ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), um protótipo de respirador mecânico pulmonar, de baixo custo, feito com materiais acessíveis e que opera em diversos modos respiratórios. O projeto segue as normas da Associação Brasileira de Medicina e recebeu um feedback positivo da equipe médica do Hospital Getúlio Vargas (HGV) e Universidade Estadual do Piauí (Uespi), que acompanharam a demonstração do equipamento.

O vereador Dudu (PT) e demais parlamentares da Câmara de Teresina estiveram reunidos por videoconferência com o prefeito Firmino Filho (PSDB) para discutir ações de combate a Covid-19 e a retomada gradativa das atividades econômicas na capital. Dudu afirma que a reunião foi importante para discutir o atual cenário e as ações contra a doença. O parlamentar ainda destacou que não é hora de debates políticos, mas sim de unir esforços para combater o novo coronavírus.