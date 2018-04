Após denúncias, Ciro aposta em apoio de prefeitos para superar crise

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) começou a colocar em prática a estratégia para minimiza os efeitos negativos das últimas denúncias que ele tem sofrido. Além de se defender junto aos órgãos que o investigam, a principal preocupação do parlamentar é com as eleições de outubro, em que ele busca a reeleição. Dessa forma, sua atenção está voltada para o eleitorado piauiense. É aí que prefeitos de pequenas, médias e grandes cidades entram na jogada, assim como o prefeito Firmino Filho e até o governador Wellington Dias. Ontem (26) o senador encheu suas redes sociais de vídeos com prefeitos declarando apoio e agradecendo o parlamentar por obras e recursos. Se a grande quantidade de prefeitos que Ciro levou para seu partido não servir para garantir o espaço de Margarete na vice-governadoria, vai servir pelo menos para aumentar sua defesa perante a opinião pública.









Garantir o direito de ir e vir. Com esse intuito, diversas entidades em prol das pessoas com deficiências fizeram uma vistoria das calçadas na Rua Álvaro Mendes, centro da capital, para averiguar as condições de acessibilidade conforme prevê a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (26), com início nas proximidades da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) e contou com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDDPD) da OAB-PI.

Trocadilho

Está adianta a chapa a ser formada lançando Elmano Ferrer como candidato ao governo do Estado e Dr. Pessoa ao Senado. Inclusive, o slogan da coligação deverá ser com um trocadilho em relação ao nome das siglas dos pré-candidatos. “Juntos nós podemos mudar com solidariedade o Piauí”. Ferrér tem dito que está com saudade de dançar, uma referência as críticas de que tem recebido. Já Dr. Pessoa, após meses de indecisão fechou questão e vai concorrer ao Senado.

Treino

O governador Wellington Dias (PT) vai cair em campo na Caravana Lula Livre Piauí. Nesta sexta-feira (27), o chefe do Executivo estadual vai a Campo Maior para defender a inocência e a liberdade do ex-presidente. O evento vai servir para um corpo a corpo de Wellington com o povo, uma espécie de treino para a campanha eleitoral de outubro. Além de Campo Maior, a caravana vai percorrer as cidades de União, Miguel Alves, Lagoa Alegre, José de Freitas e Cabeceiras na sexta-feira (27); Jatobá do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Boqueirão, Boa Hora e Cocal de Telha no sábado (28).

Antes tarde...

O governo do Estado recebeu na quarta-feira (25), os kits de ajuda humanitária enviados pelo Ministério da Integração Nacional para serem entregues às famílias afetadas pelas cheias na região norte do Piauí. O material está no galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e é composto por cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal, água mineral, colchões e kits dormitórios, além de kits específicos para crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Homenagem

Na quarta-feira (25), a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem póstuma ao ex-deputado federal Luís Eduardo Magalhães (LEM). Entre os convidados, o deputado Heráclito Fortes (DEM), amigo de Luís Eduardo Magalhães desde a Constituinte. Heráclito também participou de um documentário sobre o homenageado e do livro "Luís Eduardo - 20 anos depois", que reúne um pouco da trajetória política do ex-deputado, através de depoimentos de familiares, políticos, amigos e jornalistas.

Bons números

O Piauí reduziu em 72,2% os casos de Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2017. Este ano foram 207 casos prováveis em 17 municípios, ano passado foram 744 em 24 municípios. Foi o que apontou o boletim da 16ª semana epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, apresentado nesta quinta (26). Também houve redução nos casos de dengue, foram 729 casos suspeitos em 2018 e no mesmo período do ano passado, foram 1.634 notificações, o que representa uma redução de 55,4% dos casos.