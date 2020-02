Ao criticar adversários, pré-candidatos não criam esperanças em eleitor

Com o período pré-eleitoral a maioria dos pré-candidatos tem apostado em críticas a adversários e esquecem o mais importante: o eleitor quer ter a esperança de votar em quem aparece com ideias para enfrentar os problemas vivenciados nas cidades brasileiras. Atacar adversários toma um tempo que poderia ser utilizado para pensar e apresentar caminhos na busca de soluções para atender a demanda da população. De acordo com o marketing eleitoral, a esperança é um dos sentimentos que mais podem levar o eleitor a escolher e se fidelizar a um candidato. Fazer campanha focando nos ataques a adversários além de empobrecer o debate público, demonstra incapacidade de promover discussões tão necessárias.



O presidente regional do Progressistas, Júlio Arcoverde, convidou o publicitário Fábio Sérvio para se filiar ao partido. Ex-candidato a governador com forte discurso contra Wellington Dias, Sérvio demonstrava interesse em disputar a Prefeitura de Teresina, mas nos últimos meses tem perdido fôlego e pode entrar no time de Ciro Nogueira já pensando em 2022.

Deu ruim

O vereador Enzo Samuel, que já não é querido no PC do B, agora também não é mais bem-vindo do Solidariedade, para onde deveria migrar. Os pré-candidatos a vereador pelo partido entendem que ele entraria com vantagem na sigla e tomaria o lugar de quem quer conquistar o primeiro mandato. Agora é aguardar os planos do vereador.

Sem Aliança pelo Brasil

O presidente Jair Bolsonaro já começa a acreditar que seu partido a ser criado, o Aliança pelo Brasil, não deve disputar as eleições de ano. O reconhecimento de assinaturas não avança e assim o presidente pode acabar participando apenas das eleições de alguns municípios em que ele acredita que pode fazer a diferença.

E como fica?

No Piauí, a dúvida fica quanto as principais lideranças ligadas ao bolsonarismo, como a advogada Rubenita Lessa, o Major Diego Melo e a médica Adriana Sousa. Os dois primeiros já demonstram interesse em disputar as eleições deste ano por outra sigla e depois migrarem para o partido de Bolsonaro, caso ele seja criado.

Fim de prazo com desconto

Termina nesta sexta-feira (28), o prazo para o contribuinte pagar a cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 10% de desconto. O abatimento é válido para veículos de todos os fins de placa. O boleto pode ser impresso tanto no site do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran) como no da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A partir de março, quem optar por pagar o IPVA em cota única terá um desconto de 5%.

Os deputados receberam ontem (27) as mensagens de autoria do Executivo que tratam da concessão de auxílio alimentação para todos os servidores públicos estaduais - ativos e ocupantes de cargos em comissão. De acordo com o Projeto de Lei, os valores do auxílio alimentação serão definidos pelo governo do Estado e concedidos a partir de abril próximo.