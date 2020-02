Alepi aprova Voto de Louvor ao Jornal O Dia, pelo seu aniversário de 69 anos.

A 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras conseguiu na Justiça, impedir que um bloco carnavalesco realize uma festa nas imediações da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro de mesmo nome. O MP alegou que ocorrem diversas irregularidades na realização das festividades que acontecem anualmente na capital da Fé. Entre elas, prejuízo ao templo religioso e transtorno aos fiéis como: fissuras detectadas nas paredes, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), devido à trepidação, ocasionada pela utilização de aparelhos e instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado.

Louvor

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou em Plenário, Voto de Louvor ao Jornal O DIA, pelo Aniversário de 69 anos. A proposição foi de autoria da deputada estadual Teresa Britto (PV). O DIA lidera em credibilidade e empreende esforços para informar bem todos os piauienses diariamente e compõe um Grupo de Comunicação que também está presente no rádio com a 92,7 FM, na TV no Canal 23.1, e na internet com o portalodia.com

O liberalista piauiense

O empresário da construção civil André Baía, conhecido por suas posições liberalistas, criticou a comunicação do governo Bolsonaro. Em discurso no encontro na manhã de sexta-feira (14), que reuniu o setor da construção civil e a bancada federal, Baía disse que até que algumas frases de Paulo Guedes estão certas, mas ele apresenta de forma muito errada.

O cardeal

André Baía chegou a brincar com o encontro de Lula e o Papa Francisco. Na frente do governador Wellington Dias, Baía disse que todo mundo sabe que o ex-presidente não pode se candidatar de novo então por isso, Dias poderia tomar a frente e se articular para ser o candidato petista a presidente em 2022.

Juntos por pouco tempo

Com a desculpa de choque de agendas, o senador Ciro Nogueira deixou o café da manhã com os empresários poucos minutos após a chegada de Wellington Dias. O governador disse que não pôde chegar cedo porque participou da inauguração de um supermercado na zona leste da cidade e Ciro Nogueira afirmou que teria que sair mais cedo porque tinha uma reunião com prefeito na Associação Piauiense de Municípios.

PSL na asa do Palácio

Em Teresina, não há mais o que esconder. O PSL está de corpo e alma debaixo da asa do Palácio da Cidade. Com Luís André, Ricardo Bandeira, Teresinha Medeiros, e outros menos votados (até agora), o partido se consolida com a cara cada vez mais de tucanos. A chance do partido se esforçar por candidatura própria é zero.

Assistência jurídica

Teve início, na manhã desta sexta-feira (14), a primeira etapa de 2020 do projeto Construindo Pontes para a Liberdade, na Cadeia Pública de Altos. A ação é uma parceria da Defensoria Pública do Estado com a Secretaria de Justiça, e tem o objetivo de prestar atendimento cível às pessoas privadas de liberdade. A Defensora Pública e autora do projeto, Sheila de Andrade, diz que os atendimentos iniciaram em 2019, e percorreram diversas unidades prisionais do estado.