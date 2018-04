Acusações para todo tipo

Um levantamento divulgado ontem (22) pelo jornal Folha de São Paulo aponta que os presidenciáveis enfrentam 160 ações na Justiça. As acusações vão de atos violentos como incitação ao estupro a desvio de verbas, passando por irregularidades administrativas, tanto no setor público quanto no privado. A informação não causa mais tanto espanto, afinal de contas, quem lidera a disputa pela presidência encontra-se numa cela da Polícia Federal. Mas deveria servir para alertar a sociedade do quanto o ser humano é capaz de relativizar tais acusações, desde quando elas são contra seus próprios candidatos. A famosa frase do ladrão de estimação faz sentido, e ao que parece, todo mundo tem o seu. O cenário político atual mostra o brasileiro parece não se importar com a precariedade do perfil dos nossos presidenciáveis, e o maior problema está no fato dos políticos refletirem o que a sociedade representa.

O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) recebeu na noite do último sábado (21) em Parnaíba, a Medalha e Diploma do Mérito Municipal, concedida pelo prefeito Mão Santa. O evento ajudou a consolidar a aliança entre o tucano e Mão Santa, que deverá indicar o vice da chapa oposicionista tucana que vai concorrer ao governo do Estado.

Terceira via

O senador Elmano Férrer, o jurista Valter Alencar e Dr. Pessoa caminham para selarem uma aliança em chapa majoritária para concorrer ao governo do Estado e Senado. Aliança entre Podemos, PSC e Solidariedade está perto de ser confirmada. O perfil principal dos três é que eles são contra o governo Wellington Dias, mas também não se identificam com a oposição liderada por Luciano Nunes e Wilson Martins.

Meireles no Piauí

O ex-ministro João Henrique Sousa trabalha para que o MDB saia fortalecido em campanha à Presidência da República neste ano. Aliados próximos a Temer veem pouquíssimas chances dele ser o candidato. Diante disso, o principal nome do partido é Henrique Meireles, que virá ao Piauí nos próximos dias em viagem coordenada por João Henrique.

Presidenciáveis...

Com a vinda de Meireles, faltam poucos presidenciáveis virem ao estado em ritmo de pré-campanha. Como Lula, Bolsonaro, Álvaro Dias e Ciro Gomes já passaram por aqui, falta Manuela D’ávila, Geraldo Alckimin, Joaquim Barbosa e Marina Silva..

Cronograma de inaugurações

O governo se prepara para realizar inaugurações neste ano eleitoral. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por exemplo, afirma que 115 obras estão em execução em todo o estado e devem ser concluídas até o final deste ano. São novas escolas, reformas, quadras esportivas e outras ações que totalizam um investimento de mais de 52 milhões de reais.

Semana

A I Semana de Segurança do Paciente da Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) acontece a partir de hoje (23) e se estende até sexta-feira (27). O evento - que é voltado para profissionais e estudantes da Unidade Hospitalar e contará com palestras, minicursos, dentre outras atividades, como dramatizações e jogos - terá como tema “O que fazemos para segurança do paciente na MDER?”.

Demanda reprimida

A Fundação Municipal de Saúde (FMS), da Prefeitura de Teresina, realizou ne sábado o Primeiro Mutirão da Catarata. Durante todo o dia, foram realizadas 102 consultas em uma clínica credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), no bairro Dirceu Arcoverde II. Todas as pessoas consultadas neste sábado realizarão os exames em maio e as cirurgias em junho. O mutirão foi realizado após levantamento da demanda reprimida na área de oftalmologia até março de 2018.

O vereador Dudu (PT) foi pessoalmente verificar a situação das 40 famílias da Vila Ferroviária, zona sul da capital, que sofrem com a ameaça de desapropriação pela Prefeitura. A visita foi realizada após os moradores solicitarem ajuda aos vereadores para que eles possam intervir na valoração dos imóveis, segundo eles, o valor oferecido pela Prefeitura é insuficiente para a mudança proposta.