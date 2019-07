Abono injeta R$ 17,3 bi na economia



O abono salarial do PIS/Pasep injetou na economia brasileira R$ 17,3 bilhões entre julho do ano passado e junho deste ano. O valor corresponde ao pagamento de até um salário mínimo a 22,5 milhões de trabalhadores que receberam o benefício. Isso significa que 91,72% dos trabalhadores com direito ao abono salarial sacaram o dinheiro. Os mais de R$ 17 bilhões pagos representam mais de 91% do total que foi disponibilizado em 26 de julho de 2018. Tinham direito ao abono pessoas que trabalharam formalmente em 2017 com renda mensal média de até dois salários mínimos. Elas tinham que estar inscritas no PIS/Pasep há pelos menos cinco anos, ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias em 2017 e terem sido registradas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O prazo para saque terminou no último dia 28 de junho. Mais de 2 milhões de pessoas não procuraram as agências bancárias para sacar o dinheiro, o que representa cerca de 8% do total originalmente disponível, conforme anunciado em julho de 2018. Mais de R$ 1,3 bilhão retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), fonte usada para pagamento de benefícios como o abono e o Seguro-Desemprego.

Os ex-vereadores de Teresina Renato Berger e Ananias Carvalho vão se filiar ao PSD nesta segunda-feira (8), às 9 horas, na sede do partido, situado na rua Antônio Tito, 137, Jóquei. O ato contará com a presença do presidente regional da sigla, deputado federal Júlio César, e do deputado estadual Georgiano Neto, pré-candidato a prefeito de Teresina.



Prefeitura e Belazarte

A Prefeitura de Teresina divulgou uma nota para esclarecer o que, segundo ela, é uma tentativa de envolvê-la numa eventual irregularidade legal da empresa Belazarte. "A questão mencionada de suposta falsificação de assinatura em transferência de cotas para constituição da empresa não diz nenhum respeito à Prefeitura de Teresina. Cumpre à justiça a decisão sobre o caso, que é de caráter eminentemente jurídico. A Prefeitura de Teresina mantém, tal qual outros entes e órgãos do Governo do Estado, contratos legais com a referida empresa, após o devido e legal processo licitatório", informou a PMT, acrescentando que a empresa presta normalmente os serviços conforme a previsão contratual.

Caçambas nas vias

A Prefeitura de Teresina precisa, com urgência, rever as regras para posicionamento de caçambas coletoras de entulho em vias movimentadas da cidade. Neste domingo um homem morreu após colidir o veículo que conduzia contra uma caçamba na Avenida Ulisses Guimarães, bairro Promorar, zona Sul de Teresina.

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) informou que está com várias equipes atuando na operação tapa buraco. Um dos trechos é o que compreende Luís Correia à Praia do Coqueiro. A obra, segundo o DER-PI, está em fase adiantada. Segundo Castro Neto, diretor do DER-PI, outros trechos são recuperados em diferentes municípios, como a PI 221/223, entre as cidades de Altos e Beneditinos. “A previsão é de que a restauração completa dessas rodovias deva ocorrer até o final de julho”, informa o gestor.