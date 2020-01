A segurança pública pode ser o tema secundário das eleições

Dias atrás falamos neste espaço que a mobilidade urbana deve ser o tema central das eleições para Prefeitura de Teresina. Na ocasião elencamos os vários motivos. Certamente, a segurança pública deve ocupar o segundo lugar na agenda. Apesar de ser um tema que administrativamente se refere ao governo do Estado, a sensação de (in) segurança atinge a todos os cidadãos da Capital e a Prefeitura pode contribuir muito na área. Além disso, a disputa pela Prefeitura deve contar com Fábio Abreu, o gestor da segurança piauiense que deve mostrar os esforços feitos por ele no setor, afinal de contas, a única experiência administrativa que ele possui é nesta área. A gestão atual do município já anunciou que vai criar uma pasta para o setor, ou seja, vão utilizá-la para dizer que mesmo sem ser sua obrigação, a Prefeitura fez investimentos na área.



O secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, comemorou os dados que mostram o Piauí como o 2º estado que mais investiu de janeiro a outubro de 2019. O levantamento é da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí (Sefaz-PI), até outubro de 2019 o Estado já havia empenhado cerca de R$ 475 milhões em investimentos, o equivalente a 6% da receita total arrecada no mesmo período. Os investimentos foram direcionados principalmente para as áreas de transporte e urbanismo, que somadas tiveram investimento no montante de R$ 202 milhões, representando 43% do total investido.

Aconteceu

O ex-prefeito Silvio Mendes (Sem Partido) esteve reunido no início da noite de ontem com o presidente estadual do PSD, deputado Júlio César. Durante o encontro, Júlio reafirmou o convite para que Silvio dispute a Prefeitura de Teresina pela sigla nas eleições do próximo mês de outubro.

A novidade

Para tentar atrair o ex-prefeito, Júlio César anunciou durante o encontro que a possível filiação também é de interesse do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que estaria disposto a vir a Teresina para conversar pessoalmente com Silvio Mendes.

Exoneração

O comandante do 4º Batalhão da Policia Militar em Picos, coronel Edwaldo Viana, foi exonerado do cargo. Ele tem certeza que sua exoneração foi por motivação política e segundo ele, chegaram a lhe oferecer o comando de um Batalhão na Capital. Ou seja, querem vê-lo longe da cidade. O militar é pré-candidato a prefeito do município. O comando da PM trata a exoneração do coronel como técnica e natural dentro dos quadros da instituição.

Paes Landim na Prefeitura

O suplente de deputado federal Paes Landim tem o nome cotado para a disputa pela Prefeitura de São Raimundo Nonato. Os incentivadores de seu nome defendem que em todos os seus mandatos ele teve serviços prestados ao município, além de ter canais de diálogo diretamente com Brasília, o que seria fundamental para a cidade. Paes Landim também tem fortes ligações com todos os grupos políticos do município e há quem diga que os únicos contrários a seu nome seria o grupo que hoje comanda a Prefeitura, que obviamente não quer perder o poder.

Matrículas escolares

Começou nesta segunda-feira, 6, e vai até o dia 17 de janeiro o período de confirmação de matrículas presenciais nas escolas da rede pública estadual. Nesta etapa, os pais ou responsáveis devem comparecer a escola ou centro e ocorrerá através de registro em livro de matrícula, ficha individual e com a entrega da documentação exigida no Edital, como certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental; Histórico Escolar original, quando for o caso; Cópia do Título de Eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos de idade; duas fotos, tamanho 3×4 cm; Comprovante de Residência e Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento).

Desconto no IPVA

O novo calendário de pagamento do IPVA já está em vigor. Neste ano, o imposto vence em março para todos os contribuintes que possuem veículo automotor. Caso o contribuinte queia um desconto maior, a opção é quitar o imposto entre janeiro e março. O pagamento do IPVA em três cotas só pode ser feito a partir de março. A primeira cota vence no dia 31 de março. As seguintes no dia 30 de abril e 29 de maio.