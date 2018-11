A mola da Black Friday

As vendas do comércio na Black Friday em 2018 cresceram 4,7% em relação a 2017, conforme dados da Boa Vista SCPC. O índice supera a projeção da empresa, que era de alta de 4,5%. Os dados consideram as consultas do período de 20 (terça-feira) a 24 (sábado) de novembro de 2018, comparadas às consultas realizadas entre 19 a 23 de novembro de 2017. Somente na sexta-feira, 23, a estimativa é que as vendas tenham crescido 5,9% em relação a 2017. Segundo economistas da Boa Vista SCPC, o movimento reflete melhoras no mercado de trabalho e, especialmente, no mercado de crédito. Afinal, diante inadimplência baixa, os bancos vêm se mostrando cada vez mais dispostos a aumentar a oferta de empréstimos. Por parte dos consumidores, as taxas de juros menores e a melhora da confiança vêm elevando, ainda que timidamente, a demanda por crédito. Vale destacar que, entre os itens mais vendidos na data, estão os eletrônicos e eletrodomésticos, itens de valor mais elevado, cujas vendas dependem das condições do crédito.

O senador Elmano Férrer fez um pronunciamento nesta segunda-feira (26) para pedir atenção para a Maternidade Evangelina Rosa, em Teresina, que se encontra parcialmente interditada, por conta das altas taxas de mortalidade neonatal. Na oportunidade, Elmano lembrou o centenário do ex-senador e ex-governador do Piauí Alberto Silva, idealizador da maternidade. Para Elmano, a omissão dos governantes com a maternidade foi a principal causadora da situação caótica em que a unidade se encontra. “Esse hospital foi inaugurado em 1976 com uma vida útil de 20 anos. É uma maternidade que prestou relevantes serviços à população, mas hoje, dada a omissão por muitos governadores do Estado do Piauí, que não tiveram a determinação que teve o Dr. Alberto Silva de, àquela época, trazer para o estado, a maternidade diante de uma situação emergencial. Mas, agora, passados 42 anos, a situação da Maternidade Evangelina preocupa os piauienses”, afirmou o senador.

Camuflar mazelas

O vereador Joaquim do Arroz (PRP) fez duras críticas à gestão do prefeito Firmino Filho (PSDB). O parlamentar afirma que, na zona rural, a lei consegue camuflar as “mazelas” do poder público. “Na zona rural, por ser distante, é possível desviar três milhões de reais de emendas depositadas para fazer asfalto, e a população não consegue entender como e o porquê do desvio”, afirmou o vereador.

Atestado de incompetência

Ainda sobre os serviços prestados para a zona rural, Joaquim do Arroz criticou a Fundação Municipal de Saúde. “A prefeitura diz que o serviço não está funcionando, pois não está contratando pessoas ou porque os funcionários estão tirando férias. Ou seja, estão dando atestado de incompetência”, critica.

Oscilações

A Cepisa enviou uma nota esclarecendo que, na última sexta-feira (23), enviou uma equipe técnica à Rua Professor Alceu Brandão, no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina, para tomar as providências emergenciais com o objetivo de melhorar a qualidade da energia elétrica no local. "Concomitante às ações corretivas, foi instalado um medidor de tensão no transformador da área com o intuito de analisar os procedimentos a serem adotados na resolução definitiva das ocorrências de oscilações de energia", afirmou a empresa.

Oscilações II

A Cepisa orienta o consumidor a ligar para o 0800 086 0800 sempre que houver aumento da carga instalada em sua unidade consumidora. Por exemplo, ao adquirir mais um ar-condicionado ou freezer. Assim, a companhia energética pode fazer um planejamento antecipado para ampliar a capacidade do transformador da área em que o consumidor está localizado.