A missão de Bolsonaro

Ao comentar a indicação de Roberto Castello Branco para a presidência da Petrobras, nesta segunda-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro admitiu que parte da empresa estatal pode ser privatizada. "[Castello Branco] é uma indicação do Paulo Guedes. Eu estou dando carta branca pra ele. Em tudo o que é envolvido com economia é ele quem está escalando o time [...] O que nós estamos cobrando é produtividade. Enxugar a máquina e buscar, realmente, fazê-la funcionar, para o bem-estar da nossa população [...] Alguma coisa [da Petrobras] você pode privatizar, não toda. É uma empresa estratégica e nós estamos conversando sobre isso aí", comentou Bolsonaro. Mas se querem, realmente, mais produtividade e uma máquina enxuta, antes de pensarem em vender a empresa que é um dos principais símbolos do Brasil no mundo, o presidente e seu guru Paulo Guedes deveriam, primeiro, promover uma efetiva profissionalização do serviço público brasileiro, com a realização de mais concursos para substituir as dezenas de milhares de comissionados que hoje ocupam espaços na administração pública federal - boa parte dos quais pendurados em cabides de empregos. Hoje, é muito comum que os interesses eleitoreiros de políticos se sobreponham ao interesse público, inclusive na contratação de servidores. A partir de 2019, uma das obrigações de Bolsonaro será inverter essa lógica.

A Política Pública Nacional de Segurança de Barragens será tema de debate nesta quarta-feira (21) na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado Federal. A temática foi objeto de análise da comissão durante o ano de 2018, por sugestão do senador Elmano Férrer (Podemos), que considerou pertinente a discussão tendo em vista a quantidade alarmante de barragens com graves falhas em suas estruturas. O relatório da Agência Nacional de Águas (ANA) de 2017 aponta que 45 barragens no Brasil estão com estruturas vulneráveis a desabamento. O número cresceu comparado ao ano anterior, quando o levantamento registrou 25 barragens com problemas graves. Segundo Elmano Férrer, a falta de fiscalização e manutenção levam ao desgaste dos reservatórios d'água. “São gastos milhões na construção de uma barragem, e em seguida, não dispõem de manutenção e nem mesmo vigias para a preservação do patrimônio”, afirmou.

CRM-PI e o 'Mais Médicos'



O CRM-PI enviou à coluna uma nota em que assegura que os médicos brasileiros darão conta de suprir as vagas abertas com a saída dos mais de 8 mil médicos cubanos do programa "Mais Médicos", anunciada na semana passada. A entidade garante que os brasileiros estão, sim, dispostos a ir trabalhar nos municípios mais isolados do país, mas reafirma que, para isso, o Governo Federal, os governos estaduais e as prefeituras precisam oferecer aos médicos as condições essenciais para atuarem.

Falhas detectadas

"Sempre primando pela ética, moral e qualidade na prestação da boa medicina, o Conselho Regional de Medicina do Piauí informa que a decisão do Governo de Cuba de encerrar o trabalho de milhares de médicos intercambistas que faziam parte do Programa Mais Médicos só reforça o entendimento deste Conselho desde 2013, quando o programa foi criado e implementado pelo Ministério da Saúde e quando este Conselho foi o primeiro no país a cancelar o registro provisório de médicos cubanos que chegaram ao Piauí. O cancelamento se deu por falhas detectadas no edital do programa. Desde então todos os registros dos intercambistas passaram a ser emitidos exclusivamente pelo Ministério da Saúde, não tendo os CRMs em todo país nenhuma responsabilidade para com esses profissionais", diz a nota do CRM-PI.



Valorização

"O intuito do CRM Piauí é que as vagas sejam ocupadas por médicos brasileiros, com a devida valorização e condições ideais de trabalho em todos os municípios piauienses, para que a população usufrua do direito constitucional de ter saúde de qualidade. Além disso, o Brasil conta com a quantidade de médicos satisfatória para atender a população. É necessário que os Governos Federal, Estadual e Municipal ofereçam boas condições de trabalho e salários dignos para que os profissionais possam atuar, sem necessitar a todo momento encaminhar seus pacientes para os grandes centros. Para o CRM-PI, a luta pela carreira médica seria um passo mais que importante para o fortalecimento das boas políticas de saúde nos rincões desse país. Trabalhar sem condições mínimas para atender a população contraria o próprio Código de Ética Médica", acrescenta a nota.

Reta final

O candidato à presidência da OAB-PI, Lucas Villa, intensifica as visitas e viagens nesses últimos dias de campanha. Nesta terça-feira (20), Villa está em Barras e reúne apoiadores e militantes da cidade. Apesar de estar bem colocada nas pesquisas de intenções de voto, a Chapa 1 segue em ritmo intenso de campanha.