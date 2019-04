A incerteza dos juros

As taxas de juros das operações de crédito tiveram em março de 2019 comportamentos distintos. Nas operações de crédito para pessoa física as taxas de juros tiveram uma pequena elevação - quase uma estabilidade após dozes meses consecutivos de redução. Já nas operações de crédito para pessoa jurídica as taxas de juros continuam com sua trajetória de reduções, sedo a deste mês a 13ª redução consecutiva. De acordo com Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo de estudos e pesquisas da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), não é possível cravar com segurança se nos próximos meses as taxas de juros serão reduzidas ou se terão novas elevações. Alguns fatores colaboram para a queda das taxas, como "a melhora do cenário econômico, com menor risco de crédito, e o fato de as atuais taxas de juros das operações de crédito estarem elevadas", aponta Miguel José Ribeiro. Por outro lado, ele elenca uma série de outros fatores que podem fazer os juros subirem: "as incertezas econômicas que vêm pressionando a cotação do dólar, bem como fatores externos - notadamente, o quadro econômico em algumas economias emergentes (Argentina, Turquia e África do Sul), elevação dos juros americanos, guerra comercial entre Estados Unidos e China, a saída do Reino Unido da União Europeia -, bem como o fato de o Banco Central já ter sinalizado para a elevação da taxa básica de juros frente a todos estes cenários".





Nesta quinta-feira (11), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), recebeu visita de cortesia do capitão de fragata Benjamin Dante Rodrigues Duarte Lima, empossado recentemente como capitão dos Portos do Piauí. A Marinha do Brasil adota como estratégia a passagem de comando de dois em dois anos, seguindo o preceito de constante renovação das organizações militares. “Fiz uma visita para me apresentar ao presidente, já que assumi o cargo recentemente. Meu objetivo é estreitar os laços de amizade para trabalhar sempre em conjunto. A Marinha se faz presente no estado na cidade de Parnaíba, e a gente tem uma jurisdição em municípios aqui do Piauí e também do Maranhão", ressaltou o capitão Benjamin Dante, que é natural de Recife.

Ciro e os prefeitos

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) recebeu em seu gabinete, na última quarta-feira (10), nada menos que 59 prefeitos piauienses. Na oportunidade, os gestores apresentaram as demandas de seus municípios e traçaram com o senador estratégias para que as cidades e o estado continuem recebendo investimentos federais nos próximos anos. Eles foram a Brasília para participar da 12ª Marcha dos Prefeitos, que aconteceu esta semana.

Esclarecimento

A Associação de Contadores e Técnicos em Contabilidade do Estado do Piauí (Ascontepi) enviou uma nota à imprensa para esclarecer que a prisão de um contador pelo Greco - acusado de uso de documentos falsos, falsificação de documentos públicos, estelionato e posse ilegal de arma de fogo - "em nada tem a ver com o exercício da profissão contábil". Para a entidade de classe, a divulgação da profissão do suspeito estaria "maculando" a categoria. E acrescenta: "Por outro lado, a Ascontepi defende o devido processo legal ampla defesa e contraditório conforme preceitua o Artigo 5º, Inciso LV e LIV Constituição Federal do Brasil, sendo que neste momento o empresário preso é apenas acusado, não devendo o mesmo ser execrado perante a sociedade".

Eletrificação

As cooperativas de eletrificação rural comemoram o andamento do Projeto de Lei nº 4.732/2016 na Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. A matéria concede descontos para essas entidades na compra de energia. A relatoria do projeto está a cargo do deputado federal Merlong Solano (PT).



A deputada federal Iracema Portella foi eleita procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados. A eleição ocorreu na noite de quarta-feira (10). Ao falar sobre seu novo posto, a parlamentar destacou a importância da Procuradoria na luta pelos direitos da mulher em todo o país. Entre as propostas da campanha de Iracema está a criação de Procuradorias regionais nos estados e municípios, ligadas às Assembleias Legislativas e às Câmaras Municipais. “É um instrumento valioso para apoiar as ações da bancada feminina desta Casa. Os desafios são enormes e vamos focar na realização de ações que alcancem mais mulheres em todo o país”, disse Iracema.