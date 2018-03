A fúria de Daniel

O secretário de Justiça do Piauí, Daniel Oliveira, apresentou, durante entrevista a TV Clube, na última quarta-feira, um verdadeiro tutorial de como um gestor público não deve se comportar quando for falar à população por meio de um veículo da imprensa. Depois de acompanhar uma reportagem que mostrou que nenhuma obra foi realizada na Penitenciária Regional de Esperantina após a rebelião ocorrida em outubro, Daniel optou por atacar a TV que o entrevistava e culpar parte dos servidores da Sejus pelo caos instalado no sistema prisional piauiense. Em vez de explicar o porquê de o Governo, após quatro meses, ainda não ter providenciado a reforma da unidade penal destruída pelos presos, Daniel preferiu se esquivar. Bradou que a emissora estaria cometendo uma ilegalidade ao expor imagens de dentro do presídio, feitas por um agente penitenciário, e que mostraram o cenário catastrófico dentro da unidade. Do alto de sua "razão", Daniel falou como quem ignora o direito à informação, consagrado pela Constituição Federal de 1988, e que é um dos pilares do Estado democrático de direito. Sem este direito a sociedade não pode ter conhecimento do que fazem os governantes. Muito menos pode controlar as ações dos gestores, situação típica de Estados totalitários, de regimes ditatoriais. Daniel precisa se concentrar em fazer seu trabalho, que é solucionar os inúmeros problemas existentes no sistema penal do Piauí, e encerrar, de uma vez por todas, esta guerra que ele, sem motivo, declarou contra os servidores vinculados à secretaria que comanda.

O Papa é Pop! Literalmente! A música lançada no início dos anos 90 consegue ser atual em pleno 2018. Desde 2013 o Papa Francisco vem fazendo declarações consideradas mais atuais ou até “modernas”, em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. O líder do Vaticano possui um total de mais de 50 milhões de seguidores nas principais redes sociais, estando no 3º lugar do ranking dos líderes mundiais com mais seguidores online. No topo do ranking está Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, com 98 milhões de seguidores. E em segundo lugar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com 79 milhões.

Lá atrás

O presidente Michel Temer tem um desempenho irrisório se comparado aos líderes políticos que estão no topo do ranking. O brasileiro possui apenas 1,6 milhão de seguidores, somadas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, o que o coloca no 56° lugar na lista.

Buraqueira

Só mudou a empresa, mas o problema continua o mesmo. Se antes era a Agespisa que deixava buracos por toda Teresina após realizar seus serviços nas tubulações subterrâneas da cidade, agora quem está espalhando crateras pelas ruas e avenidas da capital é a Águas de Teresina. Um exemplo é a Avenida São Raimundo, no trecho situado nas imediações do Mercado da Piçarra. Motoristas que passam pelo local precisam enfrentar uma sequência de buracos, que vão de um lado ao outro da via, o que torna impossível desviar dos obstáculos. A solução é reduzir a velocidade para que os veículos não sofram maiores avarias. A Prefeitura precisa cobrar os reparos desses danos causados nas vias públicas pela empresa de água e esgoto. A população está atenta.

Que crise?

Se tem uma classe que não pode reclamar de crise no Brasil é certamente a dos banqueiros. Em 2017 o Banco Votorantim registrou lucro líquido de R$ 582 milhões. De acordo com a instituição, a alta de 36,7% em relação ao registrado em 2016 é resultado, principalmente, da diversificação e crescimento das receitas – Margem Bruta, receitas de serviços e corretagem de seguros – e das reduções nas despesas com provisões de crédito (PDD), causadas pela queda na inadimplência.

Seguro Desemprego

A operação Seguro Fake, deflagrada na manhã desta quinta-feira (22) com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes no Seguro Desemprego, resultou no cumprimento de 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Redenção e Conceição do Araguaia, no Pará, e São Luis e São José de Ribamar, no Maranhão. Os dois estados apresentam alta incidência desta modalidade de fraude.

R$ 757 milhões salvos

Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e implantado em dezembro de 2016, o Sistema Antifraude do Seguro Desemprego bloqueou, até esta quarta-feira (21), 57.773 requerimentos, o que possibilitou uma economia para os cofres públicos de R$ 757.426.887,00.