A corrupção mata

A investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que um dos esquemas de corrupção realizado no governo de Sérgio Cabral (MDB) consistia no superfaturamento de até 6.000% na compra de medicamentos, que iam desde retrovirais e anticoagulantes até remédios usados para transplantes. Cabral, o líder da quadrilha, recebia 5% do montante roubado, e seu secretário de Saúde, Sérgio Côrtes, ficava com 2%. Mais 1% era usado para corromper outros gestores envolvidos e fazer "girar a máquina", conforme explicou o promotor Vinícius Cavalleiro. No total, foram desviados mais de R$ 170 milhões dos cofres públicos. Todo esse dinheiro, portanto, foi retirado da saúde, um dos vários setores do serviço público que estão em colapso no estado do Rio. No final das contas, não é nenhum exagero afirmar que o gângster Sérgio Cabral e seus comparsas são os responsáveis pela morte de dezenas de milhares de cidadãos fluminenses, que definharam em filas de hospitais públicos à espera de atendimento, ou que sucumbiram ainda na via crucis por várias unidades atrás de uma vaga.

O Tribunal de Contas do Estado realiza até o dia 2 de março o I Simpósio de Inteligência Institucional do TCE-PI. O evento iniciou na manhã desta segunda-feira, com explanação sobre uso da tecnologia nas ações de controle externo e apresentação do concurso do tribunal para seleção de aplicativos para uso no combate à corrupção. O objetivo do evento é discutir meios e apresentar ferramentas para melhorar a repressão a práticas criminosas na administração pública no país, buscando estimular a cooperação e a integração dos diversos órgãos de controle.

Eleições 2018

O presidente do PRTB-PI, deputado estadual Fernando Monteiro realiza no próximo sábado (03), em Parnaíba, o 4º encontro regional do partido, onde será instituída a comissão provisória municipal que será comandada pelo médico Darlan Barros.

Participação legítima

O ex-senador João Vicente Claudino já revelou o caminho de volta para uma filiação ao PTB. O partido hoje integra a base governista, mas pode ir para a oposição, caso JVC defina pela candidatura. Ele ainda não bateu o martelo sobre lançar seu nome, mas garante que seu posicionamento não pode ser diferente ao de crítico ferrenho ao Governo. Quem escuta o discurso do futuro petebista, tem certeza que ele será candidato e que aposta no convencimento dos membros do seu partido. É aguardar!

Homenagem

A Academia Piauiense de Letras, a Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí e a Universidade Federal do Piauí celebraram uma parceria pela valorização da cultura piauiense. As instituições farão o resgate da obra de um dos mais importantes intelectuais do estado, o professor Raimundo Santana.

Homenagem II

O projeto “Biblioteca Piauiense Professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana” será composto por quatro séries: Ensaios Pioneiros, Estudos Contemporâneos, Teses e Dissertações, bem como a Obra Completa do Professor Santana. O objetivo é ampliar o acesso a textos sobre a economia, cultura e política piauiense.

Saúde

O Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, realizou 358 cirurgias no mês de fevereiro, com destaque para os procedimentos nas áreas de ortopedia, cirurgias gerais e neurocirurgia. No Carnaval foram realizados 82 procedimentos, o que representa mais de 24% do total no mês, até esta segunda-feira.

Audiência

A Promotoria de Justiça de São João do Piauí promoverá audiência pública no dia 14 de março para discutir a venda irregular de gás butano, bem como a atuação da Polícia Militar no tocante às infrações de trânsito. A reunião será realizada no auditório do campus local do Instituto Federal do Piauí (IFPI), das 14 às 18h, sob a presidência do promotor de Justiça Jorge Luiz da Costa Pessoa.