88 anos de Ministério do Trabalho

Na próxima segunda-feira (26), os servidores das 27 Superintendências Regionais do Trabalho espalhadas pelo país realizarão atividades em comemoração aos 88 anos do Ministério do Trabalho. As celebrações ocorrerão na área externa dos edifícios-sede das superintendências. Em Brasília, um missa campal na área externa do edifício-sede do Ministério, na Esplanada dos Ministérios, será celebrada pelo bispo auxiliar do Distrito Federal, Dom Marcony Vinicius. E um bolo será servido aos participantes da celebração. “O Ministério do Trabalhado é a instituição que tem a missão de defender os direitos do trabalhador e de buscar o aprimoramento das relações de trabalho no Brasil”, destaca o ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, que acrescenta: “O fato de ser um dos ministérios mais antigos da República não o torna um dos mais antiquados. Ao contrário. É uma das áreas mais reformistas do Estado brasileiro. Prova disso é a modernização da legislação trabalhista, que entrou em vigor há um ano e se constitui em um dos principais instrumentos do país para derrotar aquele que é hoje o seu principal inimigo: o desemprego”. A programação nacional organizada por servidores não ocorrerá apenas para celebrar o aniversário da pasta. Será também um aviso ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) de que a sociedade brasileira não aceitará nenhum retrocesso na área trabalhista. O primeiro deles - que seria a extinção da pasta - já foi derrubado pela mobilização popular.

“Não é mais possível fechar os olhos para o alarmante dado de que mais de 62 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. De outro lado, o nosso sistema carcerário, que deveria reeducar o indivíduo para a vida em sociedade, tornou-se o maior propulsor das organizações criminosas" - o ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), durante encerramento da XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), em Foz do Iguaçu (PR).

Para reduzir a superlotação

Uma das iniciativas na busca por soluções para esses problemas citada por Toffoli foi a oficialização do repasse de R$ 90 milhões do Ministério da Segurança Pública ao CNJ com o objetivo de desenvolver estratégias comuns para a redução da superlotação nos presídios, por meio, por exemplo, de políticas de alternativas penais e monitoração eletrônica de pessoas. “O desenvolvimento de políticas públicas nessa seara é um desafio diário a ser assumido igualmente por autoridades dos três Poderes e pela sociedade civil. E é exatamente isso o que a Enccla simboliza e realiza”, afirmou.



Black Fraude

Mais uma vez o dia da grande liquidação conhecida como "Black Friday" voltou a ser usado por empresas para ludibriar consumidores desatentos. O golpe é o mesmo que vem ocorrendo desde que a festa do comércio foi importada dos Estados Unidos para o Brasil. Nos dias que antecederam a "sexta-feira negra" os estabelecimentos aumentaram consideravelmente os preços dos seus produtos, para simular um desconto inexistente no dia tão aguardado pelos clientes. O golpe foi praticado tanto em lojas físicas, na capital e no interior do estado, e também nos sites de compras online.

União de chapas

As eleições da OAB Piauí ganharam hoje um novo capítulo! A Chapa 3, liderada pela advogada Geórgia Nunes, saiu da disputa pela presidência e se uniu à Chapa 4, liderada por Celso Barros. Com a união das duas chapas de oposição, o grupo Independência OAB, Chapa 4 chega para a eleição deste sábado, dia 24, muito mais forte.

Torcidas organizadas

O deputado federal Fábio Abreu (PR), durante sessão na Comissão de Esporte (CESPO), apresentou requerimento solicitação a realização de uma audiência pública para discutir a presença de torcidas organizadas em estádios de futebol. Assim, a audiência que será realizado no dia 12 de dezembro, contará com a presença de representantes das torcidas organizadas, Ministério Público, Polícia Militar e Civil, Ministro do Esporte e Procuradores de Justiça.