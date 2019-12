Um ano sem fim...



Apesar dos idos do mês de dezembro, 2019 parece que ainda está longe de chegar ao final. São tantas questões polêmicas despertando debates que parece que ainda temos meses antes de encerrar o ano. No Piauí, por exemplo, a bola da vez é a Reforma da Previdência, que mobilizou servidores públicos, a classe política e até mesmo o Poder Judiciário. A discussão sobre este, entre outros temas, tem feito os piauienses esquecerem da proximidade do Natal e do Ano Novo, momento, pelo menos em tese, de alegria e confraternização. As perspectivas não são nada animadoras. Pelo visto, 2020 vai chegar e o ano de 2019 ainda não vai ter acabado...

O prefeito Firmino Filho (PSDB) surpreendeu nessa segunda-feira (09) ao visitar a garagem de um dos consórcios que operam o sistema de transporte coletivo da capital. Acompanhado do superintendente da Strans, Weldon Bandeira, o chefe do executivo fiscalizou os horários de saída dos primeiros ônibus, por volta de 5h.



Na oposição

Não há como negar! A deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) aderiu de vez ao bloco de oposição ao governo Wellington Dias (PT) na Assembleia Legislativa, mesmo fazendo parte de uma das principais siglas de sustentação da base aliada. Ela demonstra cada vez mais entrosamento com o grupo, até então composto apenas por Gustavo Neiva (PSB), Marden Menezes (PSDB) e Teresa Britto (PV).

Previdência

Servidores públicos estaduais prometem voltar a marcar presença nesta terça-feira (10) nos arredores da Assembleia Legislativa do Piauí. Eles querem barrar a tramitação do projeto que trata da Reforma da Previdência do governo do Estado.

Homenagem

A Câmara Municipal de Teresina promove nesta terça-feira (10) uma Sessão Solene para homenagear Arquitetos e Urbanistas pela passagem do dia da categoria profissional. A solenidade ocorre a partir das 10h, com a presença de Arquitetos e Urbanistas, familiares e amigos, além de autoridades e o presidente e vice-presidente do CAU/PI. A proposição é do vereador Aluísio Sampaio.

Resposta

Visando aprimorar o plano de mobilidade na região, a SDU Leste, por meio da Gerência de Obras, tem investido, constantemente, em pavimentações de paralelepípedo a exemplo das ruas dos bairros Santa Isabel e Santa Lia. Nos últimos anos, a SDU investiu R$ 2.907.997,14 em mais de 60 trechos, na região. Sobre a Rua Ângelo Martins, no bairro Santa Isabel, a SDU informou que enviará a demanda dos moradores para a zonal, com a finalidade de executar os reparos necessários para a sua recuperação. A Prefeitura agradece o empenho dos moradores por trazer demandas e estabelecer um amplo diálogo entre a comunidade e o Poder Público Municipal.

O estado do Piauí acaba de ganhar sua primeira unidade do Escritório Social, que busca qualificar o retorno de egressos do sistema prisional à sociedade, oferecendo atendimento às demandas individuais para readaptação desse público à vida em sociedade. Nesta segunda-feira (9), o equipamento foi inaugurado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), desembargador Sebastião Ribeiro Martins, e pelo governador Wellington Dias, durante solenidade que contou com a presença de autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, como o conselheiro Mário Guerreiro, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o magistrado Luís Geraldo Lanfredi, coordenador Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.



Luiz Carlos de Oliveira