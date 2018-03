161 anos depois...

Levantamento da Catho aponta que as mulheres brasileiras continuam ganhando menos que os homens, e que ainda são minoria nos principais cargos de gestão, como as diretorias das empresas. A Pesquisa Salarial realizada pela empresa - com 7.957 profissionais - mostra um triste paradoxo: quanto maior o nível de escolaridade, maior é a desvantagem das mulheres. Em algumas situações elas chegam a ganhar em torno da metade do salário dos homens. O percentual é atenuado conforme a escolaridade vai diminuindo, mas ainda assim o salário dos homens é sempre superior. As mulheres que têm nível superior ganham, em média, 43% menos que os homens. As que concluíram apenas o ensino médio recebem 41% a menos que os colegas, enquanto as que têm só o ensino fundamental ganham 40% abaixo do salário dos homens. Em pleno 2018, exatos 161 anos após centenas de operárias serem queimadas vivas numa fábrica têxtil de Nova York (Estados Unidos), quando lutavam por direitos trabalhistas, já está passando da hora de se acabar de uma vez por todas com essa injustificada desigualdade salarial.

A Universidade Federal do Piauí passou a contar com um banheiro "unissex", que pode ser usado por homens, mulheres e transgêneros. A placa com a indicação de "banheiro unissex" foi colocada num toalete que já existia, no Centro de Ciências da Educação (CCE). A medida já gera polêmica e debate não só entre os acadêmicos, mas na população em geral, tendo em vista que outros estabelecimentos podem aderir à iniciativa. Uns defendem que o "banheiro unissex" permitirá um fortalecimento da luta contra o preconceito de gênero. Outros, porém, acreditam que o ambiente de uso coletivo poderá facilitar a prática de assédios e mesmo de estupros.

Falta adaptação

Parte dos estudantes do CCE aprovaram a ideia, mas reclamam que a gestão do centro deixou de fazer uma adaptação no banheiro para que ele se tornasse, de fato, "unissex". O ambiente continua apenas com os mictórios destinados aos homens e poucos vasos sanitários. Dada a ampliação do público que passará a usar o local, o correto seria que recebesse adaptações, de maneira a permitir que as mulheres possam usá-lo com mais conforto e sem passar por constrangimentos.

Cotas no Legislativo



A vereadora Graça Amorim (PMB) defende que seja aprovada a reserva de cotas para as mulheres não apenas nas candidaturas dos partidos políticos e coligações, mas nas próprias vagas oferecidas no Legislativo brasileiro, tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais de todo o país. "Do jeito que está não é suficiente para garantir a representatividade das mulheres no parlamento, porque a maioria delas não tem estrutura para disputar uma eleição", afirmou Graça Amorim, que é líder do prefeito Firmino Filho na Câmara Municipal de Teresina.

Nova tucana no ninho

A ginecologista Lucia Santos, que atuou como presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí por 6 anos, vai se filiar ao PSDB neste 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. De acordo com a sigla, a médica deve tentar uma vaga na Câmara Federal no pleito deste ano. Mesmo tendo saído da presidência do Simepi, Lucia permanece como membro da executiva da entidade. Além disso, ela integra a diretoria da Federação Nacional dos Médicos e é co-fundadora da Confederação Nacional dos Médicos. A filiação de Lucia Santos está marcada para as 11 horas, no Plenarinho da Assembleia Legislativa.





"Nós vemos com muita tristeza que apenas quatro mulheres façam parte do Parlamento municipal, porque há a necessidade de a população valorizar a importância da mulher em todos os segmentos da sociedade, inclusive na política, porque é na política que estão as principais decisões que vão interferir na vida de todos. E as mulheres têm a mesma capacidade dos homens para tomar tais decisões", afirma a vereadora Teresinha Medeiros (PSL), que defende que "mulheres votem em mulheres".