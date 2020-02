Vários piauiense foram curtir o Carnaval em Recife

Saxofonista



O compositor e saxofonista George Israel será a atração nacional que vai encerrar a programação musical do Artes Março, no dia 20/3. O Ex-integrante do Kid Abelha promete encantar o público com seus solos de saxofone na música eletrônica e em grandes hits. Os shows são a partir das 19h30, na Praça de Eventos II do Teresina Shopping. Imperdível!!!

Floriano

As queridas amigas Lusani Moura, Neythanya Barbosa, e o empresário Carlos Mesquita passaram o Carnaval em Floriano. Chics!!!

Cover

No dia 16/3 no Teresina Shopping teremos a apresentação da banda local Top Rock 90, e dos músicos Yuri e Guto Cavalcante. Já no dia 17/3 será a vez do cover da cantora Cássia Eller, que fará show, a partir das 18h. Imperdível!!!

15 Anos

O médico Gerson Prado e a esposa Fernanda Figueiredo na organização do aniversário da filha Lavínia, que acontecerá no dia 30/4, em espaço badalado. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (28); Madalena Nobre Carvalho, Sergio Henrique Batista, Emanoel Edson Sousa Fontes, Kerollayne Oliveira, Guaracyara Wallois, Sheilanne Soares de Assunção, Luciana Do Carmo, Antônio Leão, Gustavo Castro etc. Dia 27/2; João Batista Filho, Jesus Tajra Filho, Socorro Boavista, Francisco Lima, Flávio Nascimento, Ivana Machado, Flávio Nogueira, Nordman Almendra Freitas Alencar, Gerardo Fonseca, Mercedes Lima, Davi Bandeira, Marcela Bruno, Karol Falcão, Patricia Dias, Gerardo Fonseca etc. Saúde & Paz!!!

Saudades

Se vivo fosse: no sábado (29) o saudoso Nelito Marques (In-memoriam) estaria de aniversário: espero que Deus o tenha em um maravilhoso lugar!!! Trabalhamos no mesmo jornal durante 18 anos: aprendi a gostar e respeitar - a pessoa e o seu trabalho. Saudades. Amém!!!

@Siga

Não deixe de seguir todos os dias: notas&fotos de eventos e pessoas vips nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio -Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um click na família de Raulino Filho e Socorro Castelo Branco: com a filha médica Leticia Macedo Castelo Branco, na sua formanda em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Camilo Filho, e também recebeu a Láurea como a melhor nota da Turma -, a filha caçula Bruna Macedo Castelo Branco, a filha Advogada e Contadora Carolina Macedo Castelo Branco Oliveira e o Genro advogado Welson Oliveira. Chics!!!







Parabéns para João Batista Filho!!! Na foto com a esposa Kelly Carneiro no Beach Park, onde passaram o Carnaval em família. Chics!!!







Um click em Viviane Prado e Cézar Salazar que curtem férias na Europa no roteiro Itália e Espanha. Chics!!!







Um click em Mariano Marques, Polyana Melo, Rondinelle Albino e Gilson Vasconcelos curtindo o Carnaval. Chics!!!





Um click em Socorro Lima, que é cliente vip das lojas Alpha Modas - by Pastora de Brito. Nas fotos Socorro com o filho Izaufran Santos Lima e os noivos Nayla M. Gomes Carvalho & Vinny Héller Lima Ribeiro. O casamento foi em Picos, a celebração e recepção/jantar, no mesmo local em restaurante badalado. Chics!!!