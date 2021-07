#PiauíemAngola



A superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane Moura, vai participar de webinars de capacitação em PPPs para Plataformas Logísticas em Angola: e o assunto será das experiências entre os principais atores públicos e privados sobre como melhor implementar PPPs eficazes para desenvolver e implementar plataformas logísticas em Angola. Organizado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Cnuced). Chics!!!

#Vacina

O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Gilberto Albuquerque está em Brasília, participando de reuniões no Ministério da Saúde para conseguir mais vacinas e recursos para combater a pandemia em Teresina. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (16); Adriane Radecki Ziegert, Eliane Barros, Charles Costa, Marta Veronica, Ticianny Machado etc. Saúde & Paz!!!

#Nasceu

No dia 14/7, nasceu a Laís filha do coordenador de comunicação do Estado, Allisson Bacelar e Delane Medeiros, que já são pais da linda Manuela, estão felizes com o nascimento da filha caçula. Chics!!!

#Posse

No dia 19/7, às 14h, em evento virtual Thiago Mendes de Almeida Férrer, será empossado como Juiz do TRE/PI para o Biênio 2021/2023. Chic!!!

#Beijitos

Para quem não esqueceu de me em tempos de pandemia; Josélia Dantas, Liana Portela, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Dr. Airton Andrade, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, Lótus Clube de Teresina, Gilka Viana, Zezita e Cynthia Ribeiro, Raimundo Moraes, Adriana Lemos, Solange Martins Ribeiro, Drª Lusani Moura, Conceição Araújo, Carol Lopes, Regina Marques, Socorro Santos, Amélia Tereza Fonseca, Lilian Martins etc. Sempre atenciosas comigo e não esquecem os meus #MimosDins. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito". Chics!!!

#Parceria/PRISMA

Grazie pelos #Parceiros, que entendem o trabalho do Colunista: e durante essa pandemia continuam a nossa parceria: José Filho - by Construtora Estrutural, Francisca Pereira - by Óticas Retina / Pousada Universitária, Lojas Alpha Modas - by Pastora de Brito, Salão Hidrate - by Mônica Queiroz, O Boticário, Nelson Nery Costa e o Cirurgião Dentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares Rêgo. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito". Grata!!!







Parabéns para a empresária Maria do Carmo Gomes - Lince Refrigeração - que aniversariou no dia 28/6, e ainda recebendo mimos dos amigos e familiares. Chics!!!







#NovoEndereço - Um click da querida Cynthia Ribeiro, comunica juntamente com a mãe Zezita Ribeiro, estão em um novo endereço Rua Jornalista Mário Soares, 4975 Samapi - Teresina/Pi. Chics!!!











Parabéns para a querida Iraceara Soares, que comemorou a data (11/7), em família. Na foto com o filho o engenheiro e empresário José Filho - Construtora Estrutural. Chics!!!







#Mãe&Filha - Um click da querida Francisca Pereira com a filha Caroline Silva em evento badalado. Chics!!!









#Litoral - A presidente do TCE/PI - Lílian Martins e o ex-governador Wilson Martins aproveitaram o final de semana no litoral piauiense com as companhias dos filhos; Victor Martins e Rafael Martins a nora Nathália Nara e os netos Gabriel e Rafaella. Chics!!!







#Família - Um click nas irmãs Claudete Monteiro e Josélia Dantas, em evento badalado. A querida Josélia está curtindo o mês julho no litoral piauiense em família. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante do dia 15/7, a querida Anna Andrade!!! Na foto com as amigas, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Francisca Aragão, o amigo Dr. Luiz Ayrton Santos Junior, Gilka Viana e Vera Santos. Foto: Valdete Martins. Chics!!!

