#Descontos

Termina hoje (13) a terceira edição da Semana do Brasil no Teresina Shopping, com descontos de até 70% nas lojas dos setores de vestuário, calçados, acessórios, móveis, eletrônicos, etc. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); José Carlos Formiga, Sammara Jericó, Cristina Moura, Leila Maria Barbosa Ferro, Lissandra Pires, Ana Teresa Sobreira, José Avelá Pereira Costa, Aurea Brandão, Marcos Vinícius Lima, Renê Porto, Marcus Sabry, Lana Grasiela, Aline Medeiros, Flavio Suarez etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (12/9); Cliff Villar, Amélia Tereza Fonseca, Märä Vänessä Torres, Romeo Melo, Marcus Sabry Azar Batista etc. Felicidades!!!

#Sábado

Para os aniversariantes de sabado (11); Lidinha Oliveira, Iracema Marques, Ana Caroline Fernandes, Kalinka Rejane, Fúlvio Amorim, Bianca Lopes, Vanicleudi Medeiros, Fernando Machado, Carlos Moraes, Maria Silva, Hércules Gonçalves Sousa, João Vicente Lobo Furtado, Christianne Alencar, Vânia Luz, Manuela Santiago, Norma Soely Guimarães, Joana Portella, Joeline Carvalho etc. Felicidades!!!

#Revista

Hoje (13) às 18h, Cícero Cardoso convida para o lançamento da edição especial da Revista The Maison com uma Exposição em Shopping badalado. Chic!!!

#MilhõesdeBeijinhos

Para os amigos que não esqueceram de me em tempos de pandemia: o Lótus Clube de Teresina - by presidente Zelita Melo, que enviou os meus #MimosDins - de presente no dia do meu aniversário (26/8). Amei!!! E algumas Sócias do Lótus já enviaram separadamente, entre elas as queridas; Nailza Mourão Guimarães Meneses, Zuíta Vasconcelos, Josélia Dantas, Rosa Dantas, Socorro Bringel, Amélia Tereza Fonseca, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, Socorro Santos e Adão Rodrigues, - Conceição Araújo, Joice Farias Viana Nunes - (Granf Clube) - Josi Carlos Claudino (Elo´s Clube), Vânia Guerra Pereira da Silva, Lina Josefina Lages, Ausair Chaib Gomes, Senadora Eliane Nogueira, Vera Lobão (Clube do Chá), - Dinah Frota - Maria Elizabeth Veras, (Closed Clube), Gilka Marinho Viana, Dr. Airton Andrade, Dr. Carlos Tajra, Lilian Martins, Liana Portela, Nelson Nery Costa, José Filho, Pastora de Brito, O Boticário, Mônica Queiroz, Rondinelle Albino etc. São pessoas que entendem o meu trabalho. Gratidão!!! "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito" "Prestigiar a quem me Prestigia" - Frase da querida Elvira Raulino. Chics!!!

#25Anos

Em breve informo o dia da Festa de 25 Anos LUCIENNE EM REVISTA, e lançamento de mais uma edição. Aguardem. Eu (LS) acredito no retorno da divulgação no papel - Jornal, Revista etc. Chics!!!



#Livro - O Lar da Criança - Dom Abel Alonso Nunéz, no município de Campo Maior, é uma da instituições filantrópicas que será contemplada com os recursos da venda do livro do empresário Sílvio Leite. Na semana, a entidade recebeu a visita do empresário que apresentou para a Irmã Natividade, diretora da instituição, o roteiro e as regras de vendas do livro, que estará disponível para comercialização a partir do dia 20/12, com Apoio da Associação Comercial de Campo Maior, representada pelo presidente João Alves Filho, durante a visita. Serão beneficiados ainda com a venda do livro, o Lar de Maria, em Teresina, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Piripiri. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 11/9; Iracema Marques!!! Como é querida por todos ainda recebendo ligações, mensagens e presentes dos familiares e amigos. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click da Ana Maria Chaib com a mãe Ausair Chaib Gomes, e Málaque Santos em reunião do Clube e teve como anfitriã - Ana Maria Melo. Chics!!!







Domingo - Parabéns para a aniversariante do dia 12/9; Amélia Tereza Fonseca!!! Um click de Fernando e Amélia Tereza Fonseca, que reuniram a família para comemorar as bênçãos do batismo do fofo Felipe Cavalcanti da Fonseca Filho, filho de Flávia Moura e Felipe Fonseca. Chics!!!







#Maravilhosas - Um click das maravilhosas; Neide Moura, Núbia Borges, Dolôres Gonçalves, Lizete Dias, Celina Lages, Mércia Bandeira, Cristina Castanhede, Cristina Tourinho, Marlucia Costa, Socorro Castro, Olívia Nogueira, Fátima Garcez, Fernanda Marques, Joilza Leitão, Letice Lacerda e Ana Lúcia Marques em reunião badalada. Chics!!!







Um click das queridas Drª Terezinha de Jesus Santos e Joana Lúcia Nogueira em #tbt de aniversário badalado. Chics!!!







Um click dos empresários Adão Rodrigues e Socorro dos Santos em #tbt de aniversário badalado. Chics!!!







#EspaçodoLeitor - Um click da debutante Maria Alice, filha do vereador Alan Brandão e da administradora Marina Freitas, comemorado em restaurante badalado. Parabéns!!!

















Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!