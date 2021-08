Teresina completa 169 Anos com uma vasta programação que marca o Calendário Festivo

#AniversáriodeTeresina

No dia 16/8, Teresina completa 169 Anos, por conta do aniversário da nossa capital: uma vasta programação marca o Calendário Festivo - com o tema ‘Teresina 169 Anos: Tem Pareia Não!’. Na noite de 6/8, a Secretaria Municipal de Comunicação reuniu secretários, superintendes, equipes e a imprensa, no Parque da Cidadania, para apresentar a Campanha Alusiva ao Aniversário. Chics!!!

#DicadeFilme

Amo Cinema - Antonia: Uma Sinfonia - Filmes sobre questões sociais - "No final dos anos 20, Antonia Brico enfrenta obstáculos desafiadores em busca do sonho de se tornar a primeira mulher a reger uma grande Orquestra Sinfônica." Estrelando: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield ..." Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (9); Denis Constantino, Ana Patricia Paes Landim Salha, Reginaldo Tavares Virginio, Carol Costa, Chico Wilson etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (8); Thassiane Sousa, Juliana Rosado, Rafaela Soares, Dayanne Holanda, Marília Lélis Marina Ribeiro, Victor Martins, Manoel da Cruz Dantas de Moura, José Wilson Filho Fonseca, Ranielly Veloso, Gil Oliveira, Germana Diógenes, João Neto etc. Felicidades!!! #Sábado Parabéns para os aniversariantes de sábado (7); Alline Vasconcelos, Talita Valle, George Lima, Otavio Meneses, Mac Dave Matos, Thayro Alves, Gabriella Fortes Souza, Dhiego Sousa, Marcelo Augusto Ribeiro, Juliana Mororó, Celso Henrique Lima etc. Felicidades!!! #Aniversário Agosto mês do meu aniversário no dia 26/8, já lembrando para os familiares e amigos que acompanham o meu trabalho, pra não esquecerem a data. Prefiro & Aguardo os meus #MimosDins. Chics!!! #LótusClubedeTeresina Grazie pelo convite para a posse da querida Zelita Melo na presidência do Lótus Clube de Teresina, no dia 18/8 em Buffet badalado. Será a primeira reunião das sócias em 2021. Chics!!! #@Siga Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Livro - A Artista Plástica Dora Parentes e o empresário Alípio Castelo Branco na organização do lançamento do livro de "Dora Parentes, um voo para a liberdade", de autoria de Eneas Barros. Convites limitados por conta da pandemia. Chics!!!







#Estreia-Um click das queridas Flora Izabel e Tânia Miranda no dia 7/8 foi na estreia do Programa Mariano - by Mariano Marques na TV O DIA no Canal 23.1, com a presença de alguns amigos por conta da pandemia para assistir o Programa na Sede do Sistema O DIA, com um delicioso almoço, sucos e água para os convidados. Um sucesso. Chics!!!







#ODIATV - Um click no apresentador Mariano Marques com o empresário Maksy Leal na estreia do Programa Mariano na TV O DIA no Canal 23.1 - Afiliada a Rede TV. Chics!!!







#CirurgiãoDentista - Um click do Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares - esteve no fim de semana fazendo mais um curso de especialização na sua área em São Paulo. O seu consultório fica na Rua Desembargador Freitas, 1791 - Centro/Sul, Teresina/PI. Um luxo. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Vânia Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Myrian Castro, Málaque Santos, Teresa Rebelo e Eliane Nogueira em almoço animado. Chics!!!



#Parabéns para o ilustre aniversariante da semana o médico José Pessoa Leal!!! - O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa vai completar 75 anos de idade no dia 12/8. Na foto com a primeira dama de Teresina Samara Conceição Rodrigues. Chics!!!







Um click da querida Solange Reis Martins e Sebastião Ribeiro Martins em #tbt d e ensaio badalado do fotógrafo Nilson Linhares para a edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!









Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!