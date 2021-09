Teatro 4 de Setembro está com programações que fazem parte do seu aniversário

#Theatro4deSetembro



Com lotação máxima de 100 pessoas, a programação faz parte das comemorações de Aniversário da Casa de espetáculos. Os ingressos podem ser trocados por alimentos não perecíveis, no Club dos Diários. Com apresentações de humor; Maria dos Prazer, Amaury Jucá e a Comédia Pão com Ovo. Hoje (3) os atores Alexandre Borges, Gisele Soares e Lourimar Vieira fazem uma homenagem ao poeta piauiense Torquato Neto. No dia 4/9 tem a apresentação de “Caminhos da Independência”, do Grupo Teatro do Kaos (São Paulo). Os ingressos podem ser adquiridos de 9 às 17h, na Galeria do Club dos Diários. Informações - (86) 98817-2201. Imperdível!!!

O magistrado Manoel de Sousa Dourado foi empossado, administrativamente, no dia 1º/9 como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Manoel Dourado, que era Juiz Auxiliar da Presidência, foi escolhido dentre oito candidatos que concorriam pelo critério de merecimento, tendo alcançado a maior pontuação dentre os concorrentes com atribuição de 183,07 pontos. Chics!!!

A Fundação Municipal de Saúde (FMS), por meio da Gerência de Saúde Mental, realizou a Abertura do Setembro Amarelo, que é o mês de Alusão a Prevenção ao Suicídio, e o objetivo da Campanha é reforçar os cuidados com a Saúde Mental.

O Cinemas Teresina com a pré-estreia de “Patrulha Canina - O Filme” e “After - Depois do Desencontro”, e lançamento nacional de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” e “Uma Noite de Crime - A Fronteira”. Imperdível!!!

A revitalização do Painel Turismo no Piauí, que fica no Centro de Convenções de Teresina, foi supervisionada por Nonato Oliveira e executada por Washington Gabriel (WG), e sua equipe de Artistas Urbanos. Com a reforma, o painel revive as cores originais utilizando novas tintas de alta tecnologia para maior preservação da Obra. Chics!!!

Hoje (3) é dia de parabéns para o jornalista e advogado Henrique César Abreu, que comemora a data com Missa em Ação de Graças, às 18h30, na Paróquia Militar de Santa Teresinha, no 25 BC. Ele está arrecadando Cestas Básicas para serem doadas a famílias carentes de Teresina. Chics!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Parabéns para a aniversariante do dia 2/8; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro por ser uma pessoa querida recebeu muitas felicitações de todos!!! Na foto com o filho João Batista Carneiro e a nora Kelly Carneiro. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante do dia 1º/8; Hanna Isis Claudino - Diretora da Houston e Audax recebeu muitas felicitações de familiares e amigos. Na foto com o marido empresário João Claudino Júnior. Chics!!!







Um click das queridas Ausair Chaib e Drª Teresinha de Jesus Santos em aniversário badalado. Chics!!!







#ColardoMéritodoTCE/PI - Foi entregue no dia 27/8, e várias personalidades receberam o Colar do Mérito do TCE/PI Conselheiro Jesualdo Cavalcanti -, Lilian Martins, Jussara e o cardiologista Paulo Márcio Sousa Nunes - HU/UFPI em Solenidade de Outorga realizada no Plenário do Tribunal em Alusão aos 122 Anos de implantação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Chics!!!







#Amor - Um click de Ana Thereza Merij Carneiro e Breno Miranda Pinheiro Correia. Lindos&Chics!!!







Um click da primeira dama - Samara Conceição Rodrigues. Chic!!!







Um click das queridas sócias do Lótus Clube de Teresina - Andrelina Albuquerque, Josélia Dantas, Neide Medeiros, Zuíta Vasconcelos, Gracinha Monteiro, Aldora Lebre, Naty Silveira e Aldenora Rego. Chics!!!

