Sindicato dos Bancários do Pi informa horário especial de funcionamento no Final de Ano

#Bancos



O Sindicato dos Bancários do Piauí informa que os Bancos no Estado do Piauí terão horário especial de funcionamento durante o Final de Ano. O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30/12 (quinta-feira). No dia 31/12/2021 os Bancos não terão expediente para atendimento. #FicaDica!!!

#Academia

A Academia Piauiense de Letras está com inscrições abertas à Cadeira 36, vaga com a morte do escritor e Acadêmico Assis Brasil, em novembro 2021. O poeta e compositor Climério Ferreira, que já publicou 14 livros de poesias, é o primeiro candidato inscrito à Cadeira 36. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27/12); Alexandre Rangel Correia, Dobereiner Guerra, Lucirene Coelho, Joilda Sousa, Edna Maria, Magno Pires, Míria Dias, Jayanna Rackell Moura Soares, Ítalo Motta, Marie Mendes, Neyara Pinheiro, Cícero Filho, Magno Pires, etc. Feliz Ano Novo!!!

#Domingo

Parabéns os aniversariantes de domingo (26/12); Marcus Klinger Filho, Tatiane Santos, Rhanna Machado, Patricia Medeiros, Sibene Lustosa, Elisabeth Aguiar, Caroline Silveira, Carolina Pinheiro Mahatma, Machado Junior, Júlia Raulino Novais, Dourila Carvalho, Cleide Talita Fran, Diana Moita, Kelvin Vasconcelos Santos, Ivanilda Cunha, Tony Crissy, Patricia Medeiros, Laerte Magalhães, etc. Feliz Ano Novo!!!

#Sábado

Para os aniversariantes de sábado (25/12); Christianne Veras, Paulo Oliveira, Ceiça Vilanova, Bob Ziegert, Adrielly Ribeiro, Claudina Sales, Jadiel Rodrigues, Max Duarte, Lucas Dantas, Méssia Bandeira, Mariel Sá, Fernanda Camelo, Bernardo Cunha Araújo Filho, Jéssica Braga, Josane Lay, Patrícia Batista etc. Feliz Ano Novo!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: Notas&Fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a edição da LUCIENNE EM REVISTA/2022. Chics!!!

#FelizAnoNovo - Para o Juiz de Direito - Marcus Klinger com o filho Marcus Klinger Filho, que aniversariou no dia 26/12, e a belíssima filha Maria Eduarda Klinger. Lindos&Chics!!!







Parabéns para o aniversariante de sábado (25/12); Bob Ziegert!!! Na foto com a esposa Adriane Radecki Ziegert e os amigos Michelle Rodrigues Reis, João Henrique Sousa, Michelle Alves e Flávia em um fim de semana animado na praia. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante de hoje (27); Jayanna Rackell Moura Soares!!! Linda&Chic!!!







#ClimadeAnoNovo - Um click no look da belíssima Maria Amélia Carvalho Mazuad. Linda&Chic!!!







#ClimadeAnoNovo - Um click no look da belíssima Eduarda Nogueira. Linda&Chic!!!







#AmigodasAntigas - Parabéns para o aniversariante de hoje (27/12); empresário e engenheiro - Alexandre Rangel Correia!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no