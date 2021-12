Salão do livro do Piauí será nos dias 13 a 19/12 no Complexo Rosa dos Ventos na UFPI

#SALIPI/2021

O Salão do livro do Piauí/SALIPI - com o tema “Onde houver trevas, que eu leve livros”, será realizado de 13 a 19/12 no Complexo Rosa dos Ventos na UFPI. O evento vai homenagear os escritores piauienses Graça Vilhena e Climério Ferreira. Chega em 2021 em dose dupla, concentrando as edições 18 e 19, e com um formato híbrido recheado de Talk Show, palestras de forma presencial e virtual. Organizado pela Fundação Quixote e pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Imperdível!!!

#SalãodeArte

Até hoje (6) está acontecendo o Salão de Arte Santeira na Central de Artesanato Mestre Dezinho com Mestre Araújo como homenageado. O Salão é nacional e recebe artesãos de vários cantos do país: são cerca de 50 peças expostas, de 23 artesãos. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6/12); Lindomar Alves de Deus Filho, Marcelo Rocha, Erinalda Feitosa, Ismar Marques, Leonardo De Carvalho Nogueira, Dárcia Nunes, Lara Maria, Ana Maria Amorim, José Wagner Dos Santos, Caiubi Modas, Mara Rúbia Almeida, Elisangela Pegado, Maria Hilda Monteiro etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 5/12; Jussara Lima, Letícia Muniz, Geraldo Oliveira, Flavio Cordeiro, Maria Jose Vitorio, Talleska Rosa, Adalberto Evangelista de Sousa, Augusto Soeiro Machado, Sabas Vieira, Carol Melo, Aryadynna Santos Feitosa, Bruna Carvalho, Carol Porto, Cesar Moura Fé, Osmir Emanuel Luz Rocha etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 4/12; Ana Suelen, Márcia Maria de Farias, Vilma Borges, José Osmando de Araújo, Marcos Pavanelli Lira, Bárbara Sampaio, Carol Riedel, Paulo Mesquita, José Madeira, Patrícia Rodrigues, Paulo Mesquita, Isac do Acordeon, Ana Soelem, Cynthia Nogueira Portela Melo etc. Felicidades!!!

#E-mail



Envie Notas&Fotos para o e-mail - lucienneaniversá[email protected]

#MedalhaConselheiroSaraiva

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, entregou na noite de 2/12, no Teatro do Sesc Cultural - a Medalha Conselheiro Saraiva para 38 personalidades e uma instituição. A Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva foi instituída pelo Decreto nº 684, de 16/8/1985. Pelo Decreto, as personalidades e instituições agraciadas são subdivididas em Graus. São eles: Grau Grande Oficial, Grau Oficial e Grau Cavalheiro. Chics!!!







#MedalhaConselheiroSaraiva - Um click do presidente do TJ-PI José Ribamar Oliveira, que foi homenageado com a Medalha Conselheiro Saraiva no Grau Grande Oficial. Chics!!!







#CampanhaDoar - A empresária e advogada Mônica Mesquita, coordenadora da Campanha, começou a fazer a Campanha com Grupo de amigos, chegando a distribuir entre 30 a 50 cestas por semana, por conta da pandemia o aumento do desemprego, o encarecimento dos produtos da Cesta Básica, a fome aumentou consideravelmente: ela está mobilizando a sociedade para Doação de Cestas Básicas, juntamente com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia em conjunto com a Sociedade Piauiense de Neurocirurgia com o apoio das ONGs Seja do Bem e Unidos pelo Bem, estão empenhados na Campanha Doar - para ajudar a amenizar a fome de milhares de famílias no Estado. E no dia 8/12, será organizado um Jantar Beneficente cuja renda será revertida para compra de Cestas Básicas. Os convites podem ser adquiridos pelo whatsapp (86) 9 9983 9788. Imperdível!!!









GranfClubedeTeresina - Um click de um #tbt de reunião badalada das sócias do Granf Club em buffet badalado. Chics!!!







Parabéns para a querida Maria Hilda Monteiro!!! Que comemora hoje (6) a data com amigas em buffet badalado. Na foto com a amiga Nathy Silveira. Chics!!!







#Livro - Um click das queridas Hilma Castelo Branco e da Promotora de Justiça - Vera Lúcia Santos em lançamento de livro do amigo Nelson Nery Costa. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click com o amigo o fotógrafo Tibério Hélio, no nosso Café. Chics!!!





#Aprovada - Um click da querida Vânia Guerra Pereira e Wilson Pereira, os pais Lennara e Inaldo Guerra, a irmã Letícia Guerra e a avó Lia Escórcia na comemoração da Aprovação do Vestibular , na Faculdade Pernambucana de Saúde/FPS de Psicologia - em Recife, da neta Luiza Pereira Guerra em psicologia. Parabéns!!!











