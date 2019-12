Natal

Grazie pelas as lembranças de Natal; Sistema O Dia de Comunicação, O Boticário, Colchão Onix, Sebrae, Granf Clube, Lótus Clube, Pão de Açúcar, Secretário do Estado de Saúde; Florentino Neto, Sindicato dos Auditores Fiscais. Hospital de Olhos Francisco Vilar, Fernando Carneiro etc. Chics!!!

Mimos

Grazie pelos MIMOS que ganhei das queridas Conceição Araújo e Fernanda Carneiro etc. Amo ganhar MIMOS. Chics!!!

Projeto

A empresária Socorro Santos foi a anfitriã do grupo de mulheres que integram o Projeto Vivendo e Aprendendo em seu Café badalado. Chics!!!

Feriado de Natal

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que no dia 24/12, véspera de Natal, as lojas do Centro e bairros funcionarão em horário especial, até às 18h. As atividades do comércio retornam normalmente no dia 26/12.

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Mauro Quintão, Lila Pacheco, Rossana Freire, Manoel Bezelga, Valdir Sousa, Patricia Soares, Elizabeth Araújo, Welington Jorge etc. Saúde & Paz!!!etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para o aniversariante do dia 21/12; o empresário Rondinelle Albino - by NOROESTE!!! Na foto reunido com a família. Chics!!!







Rei&Rainha 2020



Abertas as inscrições para eleger o Rei e a Rainha do Carnaval 2020. Os interessados devem se dirigir até a sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, na Rua Félix Pacheco, 1440, até o dia 31/1/2020. Com uma premiação no valor de R$ 5 Mil, a escolha acontecerá no dia 7/2/2020, no Iate Clube de Teresina. Imperdível!!!

Feliz Natal

Desejo a todos os meus: seguidores, anunciantes, leitores, amigos, familiares, colaboradores e parceiros - Um Feliz Natal!!!





Clube do Chá

A querida Fernanda Carneiro reuniu as sócias do Clube do Chá e convidados para a Confraternização de Natal com a troca de presentes e foi servido um delicioso almoço - em sua belíssima residência, no dia 21/12 - em grande estilo. Uma tarde bem animada. Chics!!!

A Festa Natal Solidário na cidade de Olho D'agua do Piauí - contou com as presenças de; Joaquim, Consola (comunidade) vereador Ezequiel Brito (irmão da Darnel Brito), Darnel Brito, Sr. Zim (Liderança Comunidade) e Sarvya Machado. Chics!!!