Raimundo Fagner estará neste sábado, no Theresina Hall

Um click em João Marcello Madeira de Vasconcelos - Procurador do Estado do Piauí e Isabela Pires de Vasconcelos - Dentista em evento badalado. Chics!!!

Campus

O Campus José de Freitas do Instituto Federal do Piauí realizará, de 6 a 8/11, a II Feira Agrícola (FEAGRI). Contará com palestras, minicursos e mostras tecnológicas e visa atender a demanda da comunidade dos produtores agrícolas da região.

Pré-Réveillon

O cantor Wesley Safadão, Bell Marques, Vitor Fernandes e Marcos Brasil estarão presentes no maior pré-réveillon da história de São Raimundo Nonato, no dia 26/12, os fenômenos vão comandar a “Festa do Branco”. Imperdível!!!



Um click Luthy Nascimento - Mister Brasil 2019, que é do Paraná. Chic!!!



Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (4); Daniel de Carvalho Paixão, Nanda Sousa, Nilo Araujo, André Dias, Wellington Alencar, Rubinho Mauricio etc. Domingo 3/11; Polyana Melo, Orestes Santana Filho, Alex Keoma, Gustavo Almeida, Rodrigo Alaggio Ribeiro, Paulo Tourinho, Júlia Jú, Fernanda Fernandes, Débora Prado, Humberto Coelho etc. Saúde & Paz!!!



Parabéns para o querido Beto Loyola!!! Na foto com o querido Nelson Nery Costa. Chics!!!



Black&Pink

Prepare o seu look na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Convites circulando. Chics!!!





Um click no jovem vereador Aluísio Sampaio que recebeu homenagem em evento badalado. Chic!!!



Turismo

O vereador Inácio Carvalho (Progressistas) realizou no dia 1/11, audiência pública para discutir sobre o Turismo na Grande Teresina. E contou com autoridades ligadas a área: e foram definidos vários encaminhamentos em relação à questão, em especial: o funcionamento dos pontos turísticos; Casa da Cultura, Museus e Central de Artesanato nos finais de semana e o elevador da Ponte Estaiada, durante o dia todo e aos finais de semana, sem intervalos. Chics!!!





Parabéns para a querida Polyana Melo aniversariante de domingo (3)!!! Na foto com o marido Rondinelle Albino, a mãe Zelita Melo, a sogra Valdenê Albino e o sogro Benedito Cirilo. Chics!!!

Canadá

Abertas até 13/11 as inscrições para dez projetos de doutorado-sanduíche, no Canadá, em todas as áreas do conhecimento. Com duração de dois anos, o programa é uma parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação, com o governo canadense para fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa. Imperdível!!!





A querida Jane Mary Lopes reuniu as sócias e convidadas do Granf Clube em reunião realizada no seu espaço badalado. Chics!!!

Gravata

ANACRIM solicita à OAB/PI dispensa do uso de terno e gravata para advogados. O pedido visa o bem-estar e a saúde dos advogados e a dispensa seria até o mês de novembro. No exercício da advocacia, inclusive em audiências e atuações no segundo grau de Jurisdição. A justificativa são as altas temperaturas no estado, que chegam neste período de 'B-R-O BRÓ'.