Presidente da Nova Ceasa, James Andrade, recebeu o Certificado de melhor PPP do mundo

O diretor presidente da Nova Ceasa, James Andrade, recebeu no dia 30/11 o Certificado de melhor PPP do mundo, eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2021. A entrega aconteceu no Palácio das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, juntamente com a superintendente da Suparc, Viviane Moura, receberam a Certificação pelas mãos de Pedro Neves e Tony Bonnici, representantes da ONU. A Nova Ceasa recebe, desde 2017, uma série de Obras de melhorias que, reunidas, formam o ponto chave para o reconhecimento através do Prêmio Internacional da ONU. As iniciativas sociais também lideradas pela Nova Ceasa, como Banco de Alimentos, Centro de Recreação e Reforço Infantil e o Banco de Saúde, se tornaram referência para o mundo, segundo avaliação da ONU. Chics!!!

Hoje (3) e amanhã (4) a Fundação Nossa Senhora da Paz - Teresina/PI e o Centro de Organização Comunitária e Apoio a Inclusão Social - São João do Arraial/PI - estão realizando, das 8h às 18h, o BAZAR SOLIDÁRIO no espaço onde funcionava o BARROSO SHOP, na Rua Areolino de Abreu, 1101 - Centro Norte, Teresina/PI, esquina com a Praça Rio Branco e a Rua Simplício Mendes. Imperdível!!!

Para os aniversariantes de hoje (3/12); Ravena Napoleão do Rêgo Pinheiro, Elvis Oliveira, Larissa Lopes Oliveira, Yin Yee Carneiro, George Santana, Brenda Mourão, Oscar Matos, Evaldo Gomes, Lia Formiga, Josefa Poty etc. Saúde & Paz!!!

Grazie pelo convite da querida Marlucia Monteiro Costa, para a reunião no dia 9/12, que vai acontecer a Confraternização de Natal das sócias do Closed Clube, no seu apartamento. Chics!!!

Grazie pelo convite da querida Maria Hilda Monteiro, para a comemoração do seu aniversário no dia 6/12, das 19h às 23h, em buffet badalado. Chics!!!

Amigos e Amigas que Contribuíram para o SUCESSO do nosso Café Chics!!! - Rafaella Vitale e Dr. Carlos Tajra, Socorro Castelo Branco e Raulino Castelo Branco Filho, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryanne Carneiro, Kelly Carneiro, Marinalda Oliveira, Zelita Melo, Naty Silveira, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Francisca Pereira, Cintia Silva, Pastora de Brito, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Dalila Parente, Conceição Araújo, Joice Viana Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares de Macêdo, Regina Marques, Belisa Ramos Bezerra, Ausair Chaib Gomes, Tânia Miranda, Gisela Freitas, Lina Josefina Lages, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, Vânia Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Eliane Nogueira, Sued Rocha da Paz e Alfredo Rocha, Dinah Frota, Judson Conrado, Lilian Martins, Vera Santos, Darnel Brito, Claudete Monteiro, Josélia Dantas, Mônica Mesquita, Delcy Marques, Dr. Airton Andrade, Carlos Mesquita, Juliana Mazuad, Lourdes Batista, Málaque Santos, Magal, Júlia Carvalho, Raquel Vilar, Lídia Edna Silva, Sara Alves, Paulo Marcell Silva Terceiro, Lucicleide Sampaio, Yuri Sampaio, Ana Luíza Silva, Colunista - Beto Loyola, atrações e equipe e vídeo e fotos - by Tibério Hélio, etc. Grazie pelas presenças. Chics!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#CantinhodoCafé - da querida Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium -. Chics!!!







#CantinhodoCafé - Um click da querida Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium - com o filho Vonaldo, a filha Karine e o neto Ygor Camilo Filho. Chics!!!







#Debut - Um click de Antonildes Cardoso e Neila Sepúlveda no aniversário de 15 Anos da filha Nina Maria Sepúlveda (Debutante), e Ana Maria Sepúlveda realizado em grande estilo. Parabéns!!!







#Debut - Um click de Neila Sepúlveda no aniversário de 15 Anos da filha Nina Maria Sepúlveda (Debutante), no estilo Alpha Modas - by Pastora de Brito. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click da querida Neytânia Barbosa, no nosso Café. Foto Tibério Hélio & Equipe. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click de Kelly Carneiro, Maria Flor Carneiro e Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, no nosso Café. Chics!!!







#Pai&Filhos - Um click no professor José Nunes com os filhos engenheiro e empresário José Filho - Construtora Estrutural, empresário Fabrício Santos e Dr. Jocerlano Sousa, reunidos em dia de jogo. Chics!!!







Um click da Dra. Cintia Silva, que está sempre de bem com a vida: filha da empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina, Pousada Universitária e Dom Vitello - Bar & Churrascaria. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - Um click das queridas Rosa Dantas e Claudete Monteiro em evento do Lótus Clube de Teresina. Chics!!!





