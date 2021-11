Prepare o seu look para o nosso Café!!! Vários amigos confirmando a presença

#Positivo

Saúde para o Governador do Estado Piauí, Wellington Dias, que no dia 11/11, testou positivo para o COVID-19, ao participar em Glasgow, na Escócia, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Desejo melhoras!!!

#Comemoração

Na noite de 12/11 a empresária Karine Holanda, comemorou em família o aniversário da filha Ana Karolina, que completou 14 anos. Parabéns!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (16); Yvanna Silva, Zuza Carneiro, Isadora Klein, Marcio Menezes Barros, Priscilla Lobo, Osvaldo Fassi, Julio Cravinhos, Ana Cláudia Coelho, Vanecy Silva etc. Dia 15/11; Odonias Leal, Josy Rodrigues Belfort, Marcelo Rego, Francisca Xavier, Ricardo Bandeira, Délio Pinheiro, Totó Passos, Alzenir Porto, Domingos Nunes, Reginaldo Dias, Maria Victoria Gayoso Ferreira Leal, Janicy Batista, Eunice Costa, Germana Chaves, Raul Lopes Filho, Rafael Borges, Maria Clara Luz, Dário Heider, Nayran Ribeiro, Marcela Reinaldo Porto, José Gomes Sá etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (14/11); Yuri Ferreira Sampaio Almeida, César Martins Cortez Vilar, Nayran Ribeiro, Alice Andrade, Maria Eduarda Nogueira, Vanda Rodrigues, Lindalva Ferreira de Lima, Virgílio Bacelar Sobrinho, Emanuela Dourado, Joselito Ferreira Alves, Ana Maria Pires Lopes da Silva, Gustavo Falcão, Maria Janiluce Damasceno, Gabriela Reis, Antomar Gonçalves, Francisco Gilásio etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (13/11); Suely Torres, Eliene Ferreira, Adryana Ferreira, Rose Cavalcante, Tellio Giuseppe Totaro Jr., Jhone Sousa, Thiago Amaral, Guaracyara Wallois, Paula Sousa, Gustavo Léllis, Vivia Tajra, Fábio Campelo, Iza Reis Veloso Soares, Maria Nilza Moraes, Gilson Alves, Iza Reis Veloso, Paulo Henrique Silva Monteiro etc. Felicidades!!!

#PresençasConfirmadas

*Eu (Luciêne Sampaio) convido você para um Café Chics!!! - em grande estilo no dia 23/11, às 18h30, no Maria Café & Ateliê -. Presenças já confirmadas; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryane Carneiro, Kelly Carneiro, Vânia Guerra Pereira da Silva, Josélia Dantas, Marinalda Oliveira, Gracinha Monteiro, Naty Silveira, Yuri Moraes, Carlos Mesquita, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Teresa Rebelo, Francisca Pereira, Pastora de Brito, Regina Marques, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Sávia Dourado, Dalila Parente, Dinah Frota, Talita Neiva, Wanda Lages, Conceição Araújo, Carlúcia Mouzinho, Joice Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares Macêdo, Ausair Chaib Gomes, Arlete Paes Landim, Tânia Miranda, Lina Josefina Lages, Mirna Da Silveira Ribeiro, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Vera Lobão, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Sued Rocha da Paz e Alfredo Rocha, Judson Corado etc. Ao som do Dj Victor Carvalho e da cantora Mahda Matte, Performance Jayanna Rackell Moura Soares, Sax - by Ítalo do Sax e Fotos de Tibério Hélio e Equipe etc. Imperdível!!!

#Look

Prepare o seu look para o nosso Café!!! Várias amigas e amigos confirmando a presença no nosso Café Chics!!! Com gravação, fotos e selfie´s do fotógrafo Tibério Hélio. Chics!!!



#ClubedoChá - Um click na presidente do Clube do Chá - Vera Lobão, odontóloga e primeira-dama de União, Maria Clara Medeiros e Vânia Guerra Pereira da Silva, na reunião das sócias do Clube do Chá. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Ana Maria Melo, Marisa Barbosa, Maria Alice Castelo Branco Carvalho, Ferdinand Silveira, Lúcia Silveira, Vera Lobão, Teresa Rebelo, Vânia Guerra Pereira da Silva, Eliane Nogueira e Sinhã Aragão reunidas no almoço do Clube do Chá. Chics!!!









#NatalLuz - Um click da querida Júlia Carvalho em viagem badalada. Chic!!!







#NatalLuz - Um click da querida Dinah Frota em viagem badalada, será presença confirmada no nosso Café. Chic!!!







#Family - Um click do empresário e contador Raulino Castelo Branco Filho, que passa o fim de semana em Luís Correia com a Neta Olivia. Chics!!!







#CocoBambu - Parabéns para o meu companheiro de todos os momentos: o meu amado filho Yuri Ferreira Sampaio Almeida (14/11)!!! Que Deus lhe proteja e que você seja sempre Sol. Ganhou comemoração no sábado (13), no Doutores do Chopp e Almoço no Restaurante Coco Bambu dos queridos Jany Freitas e Rafael Freitas, Bolo - by Zezita Ribeiro e Cinthya Ribeiro, Salgados e Docinhos - La Trufel - by Socorro Abreu Ribeiro - presentes, etc. Chics!!!







#Filha&Pai - Parabéns para a aniversariante de domingo (14/11); Maria Eduarda Nogueira!!! Na foto com o pai Ciro Nogueira. Lindos&Chics!!!

