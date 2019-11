Prepare o seu look na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA

Um click em Nelson Nery Costa - que foi empossado na semana como presidente do Conselho Estadual de Cultura. Na foto Nelson Nery Costa com a esposa Lavínia Brandão, Antônio Augusto Pires Brandão namorado de Alice Brandão, na Academia Piauiense de Letras - na solenidade de lançamento das Obras da Coleção Centenária - Caminho de Perdição - by Castro Aguiar etc. Chics!!!

Turismo

Comitiva do Piauí composta por representantes da Prefeitura de Teresina, Governo do Piauí, Sebrae/PI e projeto Rota do Carcará participaram da 31ª Feira Internacional de Turismo, promovida na Serra Park em Gramado, considerada a mais efetiva Feira de Negócios Turísticos da América Latina. No evento, os representantes piauienses enalteceram o interior do Nordeste e as riquezas do Piauí. Chics!!!

Instituto



A professora da Uespi e doutoranda em Direitos Humanos pela UnB, Andreia Marreiro, lançará o Instituto Esperança Garcia no dia 29/11, em evento na sede da OAB-PI. Esperança Garcia foi uma escrava piauiense que fez uma petição denunciando seu feitor por maus-tratos, tornando-se assim a primeira advogada do Piauí. Chic!!!



As oncologistas piauienses Dra. Cristiane Amaral e Dra. Suilane Coelho, foram palestrantes do XXI Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica que aconteceu no Rio de Janeiro, e reuniu os melhores oncologistas do Brasil. Têm novidades sobre o tratamento e prevenção do câncer. Chics!!!

Cestas Básicas

A querida Rose Cavalcante aniversaria dia 14/11, e está organizando festa em seu estabelecimento para celebrar a data. A empresária está solicitando doações que serão revertidas em cestas básicas. Chic!!!



Um click nos queridos Andressa Chaves e Bruno José presenças confirmadas na nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA dia 26/11, no Grillé. Chics!!!





Um click nas queridas do Lótus Clube de Teresina - Claudete Monteiro e Josélia Dantas. Chics!!!

Festa

Oktos Cervejaria - o Chopp Delivery mais delicioso dos eventos badalados vai está na nossa edição da Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11 no Grillé. Chics!!!

Redes Sociais

Não deixe de conferir todos os dias fotos e notas nas nossa Redes Sociais - Facebook/Instagram - Blog Chics!!!, Jornal e Portal O DIA. Chics!!!



Um click nos queridos Sara Oliveira e Evandro Cosme em evento da Academia Piauiense de Letras. Chics!!!

Black&Pink

Contagem regressiva!!! Prepare o seu look na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Chics!!!