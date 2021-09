#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Evaldo Carvalho, Rose Melo, Cineas Santos, Ana Carolina Cunha etc. Dia 21/9; Miriam Rego Furtado, Elvira Raulino, Renata Albino, Felicia Sampaio, Thelma Sousa, Fátima Castelo Branco, Antonio José Lira, Lany Rodrigues, Audinea Campelo, Yako Guerra, Emanuelle Paiva Dantas, Carlinha Lourenço, Fatima Castelo Branco etc. Saúde & Paz!!!

#Ensaio

O Secretário Municipal de Comunicação, Lucas Pereira e a advogada Lana Cavalcante realizaram um belíssimo ensaio com o primogênito Frederico. Chics!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (19); Sigifroi Moreno, Alba Livia Macêdo, Octavio César Cavalcanti, Artur Vasconcelos, Geraldo Fortes F. Filho, Mara Jóias, Chagas Vale, Regina Parente Farias, Vinicius Oliveira Furtado, Valdélia Rocha, João Batista Cronemberger, Lucan Araújo, Shelly Andrade, Luciano Moraes, Nanda Paiva, Heldênia Alencar, Juliana Dutra, José Antonio Siqueira Nunes etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado(18); Aparecida Pagliarini, Teresinha Sousa, Mirocles Jose Veras Neves, Leda Saboia, Lígia Leão, Frank Aguiar, Carmelita De Castro Silva, Symone Carla, Caldos Titia, Marcus Monte, Marlene Pessoa, Daniella Lima, Ricardo Terto, Iara Mascarenhas, Felipe Feitosa, Moyses Coimbra, Priscilla Venâncio, Aline Moreira Costa etc. Saúde & Paz!!!

#25Anos

Prepare o look em breve informo o dia da Festa de 25 Anos LUCIENNE EM REVISTA, e lançamento de mais uma edição. Aguardem. Eu (LS) acredito no retorno da divulgação no papel - Jornal, Revista etc. Chics!!!

#Sol&Mar

Dr. César Vilar e Marianne Macêdo Pádua Vilar postaram fotos da lua de mel curtindo a praia de Maragogi/Alagoas. Já o oftalmologista Mateus Vilar e a Gerente de Custos - Daniele Vilarinho, e o Dr. Francisco Vilar e Raquel Vilar passaram o fim de semana no litoral do Piauí. Chics!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um click do médico cardiologista Alcino Sá, especialista em Hipertensão Arterial, que esteve no final de semana em São Paulo com o amigo e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr Celso Amodeo. O cardiologista Alcino Filho se prepara para abrir em breve um novo empreendimento em Teresina: uma clínica de cardiologia especializada em Hipertensão Arterial e com atendimento individualizado. Chics!!!







#Noivos - Um click dos advogados Sorência Madeira de Vasconcelos & Nelson Estevam de Andrade Júnior em um belíssimo ensaio com a fotógrafa Márcia Burlamaqui. Mensagem no Facebook - "E quando você recebe as fotos oficiais? Perfeitas! Obrigada, @marciaburlamaquifotografia, ficou tudo perfeito. Melhor ainda do que a gente imaginou! Ps: Te amo, meu noivo lindo! Ansiosa para nossa grande dia!" Sorência Vasconcelos. Chics!!!







Um click das queridas Jany Pacheco, Márcia Soares, Conceição Araújo e Lourdita em #tbt de reunião badalada. Chics!!!







#Family - Um click dos meus queridos amigos Jane com o doutor Magno Pires e o filho Henrique Pires brindando com o Vinho do Porto a vida. Amém Aleluia. Chics!!!







Um click da querida Juliana Rosado em um momento de esporte e lazer. Postou essa linda frase nas Redes Sociais - “O mundo não é justo, mas eu corro pelo certo, minha parte estou fazendo.” JR - Chic!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Vânia Guerra Pereira da Silva, Teresa Rebelo, Ana Melo e a anfitriã Tálita Neiva em restaurante badalado. No dia 23/9, quem recebe as sócias será a querida Gláucia Vilarinho. Chics!!!







#Presente - Um click da querida empresária Pastora de Brito - Alpha Modas Teresina - eu (LS) recebendo presente ainda por conta do meu aniversário (26/8). Chics!!!







#Estilo - Um click da empresária Simone Paes Landim Borges - by Nature Textil - Home Center com um look maravilhoso. Chics!!!

