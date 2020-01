Posse da nova diretoria da FIEPI

Academia

O jornalista Zózimo Tavares será empossado como novo presidente da Academia Piauiense de Letras no dia 24/2, na sede da APL às 19h. Chics!!!

Posse

No dia 23/1/2020, acontece a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), para o mandato relativo ao quadriênio 2020/2023. O presidente Zé Filho foi reconduzido ao cargo por unanimidade. A solenidade às 19h, no auditório Senador Fernando Bezerra, na FIEPI, em Teresina. Chics!!!

Cardiologia

A ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Secção Piauí, Luiza Magna, passou o cargo para o novo presidente, Luiz Bezerra Neto. A nova diretoria da SBC/PI foi empossada durante prestigiada solenidade ocorrida no Conselho Regional de Medicina. Chics!!!

Missa

No dia 20/1, a família da estilista Fátima Macedo realizará uma Missa pela passagem de 1 ano do falecimento dela, às 19h30, no Centro Pastoral Paulo VI. Fátima foi Miss Piauí - em 1971.

Formação

Com o objetivo de promover a formação e o engajamento das mulheres na política, a Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Observatório de Candidaturas Femininas, realizará o I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres – Eleições 2020. A solenidade de abertura do evento será no dia 31/1, com aula inaugural às 19h, no auditório da OAB Piauí; o Curso seguirá até o dia 1º2/2020. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Pereira falazar, Milton J. Cardoso Filho, Jefferson Ribeiro, Djalma lemos, Eugênio Bringel, Cássio Bruno, Waldene Lages Cavalcante Lages, Delano Camara, Mônica Freitas, Magno Ferreira da Silva etc. Saúde & Paz!!!



Um click em Darnel Brito com o seu amado marido Joaquim Barbosa em Salvador. Chics!!!









Um click nas queridas Ana Paula Barros Coimbra e Júlia Carvalho em evento badalado. Chics!!!







Um click nos amigos Simone Castro e Yuri Moraes em evento badalado. Chics!!!

Artes de Março

O Festival Artes de Março abriu inscrições para o Concurso de Desenho "Som 90". Em 2020 -. O Teresina Shopping fará uma homenagem aos anos 90 com o tema “Geração 90”. O concurso terá duas categorias: caricatura e História em quadrinhos/Tirinhas. Os três melhores trabalhos em cada categoria serão premiados em dinheiro: 1º lugar R$ 2 Mil; 2º lugar R$ 1 Mil e 3º lugar R$ 500. Totalizando R$ 7 Mil em premiação. Inscrições gratuitas até o dia 17/2. Informações no site http://teresinashopping.com.br/concursodedesenho

Oftalmologia

Hoje (20), também é dia de parabéns para a oftalmologista Thaise Barros, que é especialista em glaucoma e lentes de contato, é uma das profissionais que integram a equipe de Hospital. Parabéns!!!

CRF/PI

Hoje (20) é comemorado o Dia Nacional do Farmacêutico. O Conselho Regional de Farmácia do Piauí (CRF-PI) realiza ações alusivas a data, com cursos e serviços básicos gratuitos a população. A programação começou na sexta-feira (17), com uma solenidade de entrega de carteiras definitivas para farmacêuticos no auditório do CRF-PI. Foram realizados dois cursos de vacinas e injetáveis para profissionais e acadêmicos. Nos dias 24 e 25/1, em Valença.



Um click na querida Fernanda Portela Carneiro com a fofa Chanel. Chics!!!







Um click na ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Secção Piauí, Luiza Magna que passou o cargo para o novo presidente, Luiz Bezerra Neto. Chics!!!