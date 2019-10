Péricles Mendel será agraciado com a Medalha do Mérito de Parnaíba

Um click nos amigos; Xica Freitas, Amanda Duarte, Maria Du Valle, Yuri Moraes, Simone Castro e Larissa Lopes Oliveira. Chics!!!

Black&Pink

Prepare o seu look Black&Pink ou a cor que preferir: para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drinks - Silvia Drink's, Flores - Floricultura Li - by Alcênia Mendes, Antoniel Ribeiro Ribeiro, Apresentador Mariano Marques, dj Victor Carvalho, Manoelzinho dos Teclados, Ítalo Sax, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo, look Alpha Modas - by Pastora Brito, Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, Apresentador Ítalo Motta etc. Convites na Gráfica Halley. Aguardem mais detalhes e os convites. Chics!!!



Um click na apresentadora Adriane Galisteu com a oftalmologista Kaline Carvalho em espaço badalado de São Paulo. Chics!!!

Medalha

O colunista Péricles Mendel será agraciado com a Medalha do Mérito Municipal, maior comenda da cidade de Parnaíba. A entrega da honraria acontecerá no dia 18/10, na Praça da Graça, junto ao Monumento da Independência. A homenagem concedida pelo prefeito Mão Santa. Chics!!!



Um click nas queridas empresárias; Maryanne Pacheco Lopes, Socorro Abreu Ribeiro e Sônia Holanda. Chics!!!

Atração

A próxima atração do Projeto Seis e Meia é o cantor Geraldo Azevedo, fará apresentação em Floriano (dia 14), Teresina (15), Piripiri (dia 16) e Parnaíba (dia 17) com o repertório do novo DVD “Solo Contigo”, que mistura novas composições e sucessos da carreira do cantor. Imperdível!!!

60 Anos

As comemorações pelos 60 Anos de Clube tradicional de Teresina acontecem nos dias 25 e 26/10. No dia 25/10 haverá a entrega da Medalha Cronwell Wall de Carvalho a personalidades como o prefeito de Teresina Firmino Filho, o senador Elmano Ferrer, o deputado Marden Menezes, os vereadores Aluísio Sampaio e Luís André e a colunista Elvira Raulino (representando os colunistas do Estado). Já no dia 26/10, o Baile será animado por The Fevers. Parabéns!!!



Um click na empresária Pastora Brito - Alpha Modas em evento de moda badalado no Rio de Janeiro. Chic!!!

Férias

Os empresários Alexsandra Diniz e Ernani Filho, com os filhos: de Alexsandra e Rodrigo: estão em viagem internacional. No roteiro, o casal e os filhos curtem férias em Miami e Orlando. Chics!!!

Europa

A querida psicóloga Lusani Moura com os filhos; César e Jayanna Rackell Moura Soares curtiram férias na Europa, e conheceram várias cidades e lugares badalados. Já retornaram da viagem. Chics!!!



Um click em Cláudia Clementino e Márcia Soares na Caminhada em prol da erradicação da poliomielite, o Rotary Club Teresina Piçarra e Fátima - o Passeio “End Polio Now’ -. Chics!!!

Livro

Dia 25/10 o professor da UFPI, Silvio Henrique, lançará no Rio de Janeiro, o seu livro Censura à Imprensa, no Congresso Latino-Americano de Comunicação. Chic!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (14); Carla Morgana Denardin, Andréa Fontoura, Janete Caminha, May Lima etc. Dia 13/10; Francisco De Assis De Moraes Souza (Mão Santa), Marcela Aragão, Iara Vaz, Fátima Ribeiro, Hermes Viana, Paula Nery, Flávio Moura, Liliane Pedrosa, Lucas Martins, Alessandro Lustosa, Marcelo Téo, Jorge Antonio Castro Riso, Eduardo Frazão, Fabbio Ribeiro etc Saúde & Paz!!!



Um click em Benedito Cirilo Albino, Valdenê Albino, Joanna Albino, Heloísa Albino, Roberta Albino, Rondinelle Albino, Arthur, Polyana Melo Albino na comemoração dos 25 Anos das Lojas Noroeste. Parabéns!!!