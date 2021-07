#ModaJeansParaíba

O Paraíba está repleto de novidades do tecido mais democrático do guarda-roupa, o jeans. Calças a partir de R$ 89,00 e bermuda a partir de R$ 75,00. O setor ainda possui camisas, jaquetas e muito mais do tecido mais democrático do guarda-roupa. A Moda Jeans Paraíba ainda pode ser parcelada em até 10x no Cartão Paraíba e 12x nos demais cartões. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (18); Milton Ferreira Oliveira, Leonardo Raulino, Marconi Nunes, Karolyne Holanda, Jacyara Pereira, Zé de Maria etc. Saúde & Paz!!!

#Destaques

Anderson Rodrigues, Xenhenhém, Tarcísio Vilarinho e Orquestra Sanfônica de Teresina são os destaques do ArrastaFé de Fátima, que acontece no dia 20/6, a partir das 13h. A live será transmitida pelo Canal do Youtube Paróquia de Fátima de Teresina. Imperdível!!!

#CPIDOTRANSPORTE

O vereador Aluísio Sampaio (Progressistas) participou no dia 16/6 da sessão ordinária na Câmara Municipal de Teresina (CMT). Devido a mudanças na programação de depoimentos da CPI do Transporte Público, o parlamentar participou no dia 17/6, de uma reunião interna com todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para avaliar as informações colhidas até o momento.

#Cartaz

O longa nacional “Veneza” e o musical “Em um Bairro de Nova York”, entraram em cartaz no Cinemas Teresina. Além das estreias, continuam em exibição: “Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio”; “Cruella”; “Godzilla Vs. Kong”; “Espiral - O Legado de Jogos Mortais”; “Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio” e “Spirit - O Indomável”. O cinema funciona todos os dias, com bilheteria a partir das 13h. Imperdível!!!

#AmoCinema

Assista a Série - Novo Rico, Novo Pobre | Netflix | "Eles foram trocados na maternidade há mais de 30 anos. Agora, o rico Andrés e o trabalhador Brayan tentam se adaptar aos pais e às vidas que deveriam ter tido. Assista o quanto quiser." Imperdível!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Parabéns para a querida Haydée Ferreira, que é aniversariante de sábado (19)!!!







O vereador Venâncio Cardoso (PSDB) recebeu alta no fim da manhã do dia 16/6, após passar seis dias internado em um Hospital particular de Teresina. Após uma viagem não se sentiu bem, ele foi internado no dia 10/6, por recomendação da médica Dra. Luana Chaib. Ele chegou a ter 40% dos pulmões comprometidos e inflamação PCR 132. Está em processo de recuperação, o vereador deve continuar em isolamento, recebendo cuidados em casa. Volta às suas atividades na Câmara Municipal de Teresina por videochamada já na próxima semana. Amém!!!







#Mãe&Filha - Um click de Celina Lages combinando as cores dos look's com a filha Alda Maria. Chics!!!







#Saudades - dos amigos Gilson Vasconcelos e Zuíta Vasconcelos em #tbt de evento badalado. Chics!!!







Um click em Leandro Thomé Azevedo com a Drª Terezinha De Jesus Santos em encontro de família em casa. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante do dia 17/6; Eliene Carneiro!!! Na foto com a querida Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro. Lindas&Chics!!!







#CondomínioRoyalVille - Um clic no meu querido amigo o empresário e engenheiro, José Filho à frente da empresa Construtora Estrutural. Chic!!!





Um click na empresária Francisca Pereira, que está em casa depois de passar uns dias internada. A frente dos seus negócios Óticas Retina e Pousada Universitária. Na foto com as filhas Caroline e a Drª Cintia Silva. Chics!!!

