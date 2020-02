Parabéns para os advogados Liana e Pedro Portela pelos 25 Anos de Casamento

Livro

Hoje (18) os senadores Ciro Nogueira, Elmano Ferrer e Marcelo Castro convidam para o lançamento do livro ‘Eu fui advogado de JK’, de autoria do ex-governador e ex-ministro Hugo Napoleão, no Salão Nobre do Senado. O prefácio da Obra é de Maria Estela Kubitschek. Chics!!!

Corso

O apresentador Mariano Marques recebeu no sábado (15) uma turma de amigos para o Corso do Mariano em sua belíssima residência. Pense em uma festa animada. Eu (SL) amei. Chics!!!

Maravilhosas

Encontrei as queridas; Teresinha Machado, Iracema Portella, Sônia Carneiro, Olivia Nogueira, Polyana Melo, Graça Batista, Vera Santos, Lizete Dias, Ermelinda Castelo Branco, Lilian Martins, Mariano Marques, Carla Morgana, Katya Cilene, Larissa Batista etc., no ritmo e estilo de Carnaval em festa badalada - by Marlúcia Monteiro. Chics!!!

Neto

A jornalista Graça Carvalho feliz com a espera do primeiro neto Ivan. Já a jornalista Xica Frota babando com a chegada do neto. Chics!!!

Carnaval

O empresário Deolindo Aguiar terá um Carnaval diferente: ele vai passar no Peru. Chic!!!

Artes

O cantor e compositor Leoni vem encantar a noite musical do Artes de Março, no dia 12/3. Com uma carreira de mais de 30 anos, o artista coleciona muitos sucessos. “Só Pro Meu Prazer”, “Double de Corpos” e “Garotos II” são algumas das canções que compõem a setlist escolhida a dedo para celebrar a “Geração 90”, temática desta edição do Artes de Março. Imperdível!!

Matinês

O Iate Clube de Teresina irá realizar matinês no domingo e na terça-feira de Carnaval. No dia 23/2, a festa será animada por Peinha do Cavaco e Banda Balancê e terá o Concurso de Fantasias. No dia 25/2 a animação com Peinha do Cavaco e sua banda, a partir das 11h. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes do dia 17/2; Natacha Maranhão, Edna Magalhães, Sheila Dantas Mendes, Francimar Feitosa, Juliano Mendes, Paulo Eleutério, Alberto Monteiro Neto, Geris Cunha, Synara Steffany etc. Dia 16/2; Márcia Miranda, Isabel Aliny Ramos Carvalho, Gabriel Sales, Luanna Sene, Markin Costa, Francisco Sampaio etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (18); Karla Carvalho, Claudia Pontes, Carlos Eduardo, Kauan Silva, Francisco Tabachine, Jesualdo Cavalcanti Barros (in-memoriam), Amanda Carvalho, Sidh Ribeiro etc. Saúde & Paz!!!



Um click no empresário Diego Oliveira, que está curtindo as belezas e cultura da Índia. Chic!!!







Baile das Maravilhosas

A querida Marlúcia Costa reuniu amigas no Baile das Maravilhosas no seu apartamento: com mulheres da sociedade piauiense vestidas no estilo de Carnaval. Chics!!!









Tributo a Cássia Eller

Para celebrar e reverenciar Cássia Eller e sua voz inconfundível, o Festival Artes de Março recebe a cover nacional Tacy de Campos, com um espetáculo sensacional em tributo à artista. Tacy protagonizou o Musical Cássia Eller sendo reconhecida nacionalmente. Ela traz todo seu carisma e energia no dia 17/3 no Teresina Shopping. Na programação do festival, ainda tem a banda local Top Rock 90 no dia 16/3. Formada por Rodrigo Antunes, Láryos Lima, Edilson de Souza, Iago Dayvison e Roberta Brandão. Mas, o show será incrementado com a presença dos músicos Elayne Leonel, Yuri e Guto Cavalcante. Tudo isso, com a proposta de melhor reproduzir o cenário musical da década de 90. Imperdível!!!