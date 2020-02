Parabéns para o aniversariante João Henrique de Almeida Sousa

Comemoração

Parabéns para o aniversariante do dia 4/2, o ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, que reuniu amigos e familiares e comemorou os seus 70 Anos com Missa na Sede do MDB - João Henrique de Almeida Sousa. O aniversariante já foi Secretário de Cultura, e de Educação do Estado no Governo Alberto Silva, foi Deputado Federal por três mandatos, Ministro dos transportes no Governo Federal, Presidente dos Correios Nacional, Presidente Nacional do SESI, Secretário de Governo do Prefeito Elmano Férrer, Secretário de administração no governado Zé Filho, e outros cargos e funções (FIEPI), sua vida profissional se iniciou como Bancário, membro da Justiça ml Desportiva do Piauí. É membro histórico do PMDB, que depois veio a ser MDB. Abelardo Linhares, amigo de João Henrique, abriu o evento realizado no MDB, e ele faz parte da equipe João Henrique: onde trabalha há 35 anos, feita a saudação inicial o diácono Dr. Batista, fez a celebração. Parabéns!!!



Show

Hoje (7) o maestro Eduardo Lages e a cantora Marina Elai apresentarão o show "Sucessos do Rei" em Teresina. O maestro, inclusive, é um grande conhecedor da obra do Rei. Imperdível!!!

The Vejo

A 3ª edição do Festival The Vejo na Ponte – Especial Carnaval encerra no domingo (9), ao som de Lilly Araújo, Grupo Candeia e Banda Amuleto. O público poderá curtir também, a final do 9º Concurso de Músicas Carnavalescas de Teresina. É gratuito a partir das 17h no estacionamento da Ponte Estaiada. Imperdível!!!

Hawaii

A segunda prévia do Iate Clube será no sábado (8/2). Lilly Araújo, Xenhenhém e Vando do Trombone serão as atrações do baile. Imperdível!!!

Prévia

A banda Bendita Geni rearranjou os clássicos da música popular brasileira em ritmo de Carnaval e fará uma apresentação no sábado (8/2), no Fervo do Entrecultura, na Praça Ocílio Lago, às 18h, e contará com praça de alimentação, bar e espaço infantil. Imperdível!

Cartaz

Neste final de semana acontece o Oscar 2020. Os Cinemas Teresina trazem de volta os principais filmes concorrentes. Além disso, tem pré-estreia de ‘Instinto’ e estreia nacional de ‘Judy - Muito Além do Arco-íris’. Os concorrentes ao Oscar que estão de volta à tela do Cinemas Teresina são: ‘Parasita’; ‘O Farol’; ‘Dor e Glória’; ‘Coringa’; ‘1917’; ‘Os Miseráveis’ e ‘Era Uma Vez em...Hollywood". Imperdível!!!

Posse

Dia 18/2 em Brasília acontece a posse do Reitor do IFPI, Paulo Henrique Gomes, como vice-presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (7); Mauro Paixão, Anastácio Araujo, Lene Lima, Janaína Matos, Hérica Elykan, Val Moraes, Elice Brandão etc. Saúde & Paz!!!



Um click em José Bezerra Veras e Maria Elizabeth Veras. Chics!!!







Um click na querida Karine Barros Canabrava. Chic!!!







Um click nas elegantes Jany Pacheco, Mirna Ribeiro, Antônia Duailibe, Tânia Miranda, Remédios Nery, Conceição Araujo e Dinah Frota. Chics!!







Um click nas queridas Maria Hilda, Vânia Pereira, Fernanda Carneiro, Sônia Carneiro e Teresinha Machado. Chics!!!







Um click em Jorginho Medeiros com a amiga Vera Lúcia Santos em evento badalado. Chics!!!