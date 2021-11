#Academia

O Padre Tony Batista é o mais novo imortal da Academia Piauiense de Letras do Piauí. Ele foi eleito no dia 27/11, com 27 votos dos 31 Acadêmicos presentes, em sessão realizada na sede da APL/PI, na Avenida Miguel Rosa. Era o único candidato e passou a ocupar a cadeira de número 22, que pertenceu ao desembargador Nildomar Silveira. Chics!!!

#Espanha

A querida senadora Eliane Nogueira esteve em Madri/Espanha, representando o Brasil na 143ª Assembleia da União Interparlamentar, com participação de parlamentares do mundo inteiro. Antes de viajar avisou que amaria estar no nosso Café Chics!!!, mas, que não poderia estar presente por conta da viagem: foi uma das parceiras do nosso evento. Já está volta ao Brasil, e hoje (29) retorna as suas atividades em Brasília/DF. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (29); Carlos Gaeth, Marcos Soares, Vitor Sousa, Vanessa Xavier,Simone Chalk, Marcelo Barradas, Abimael Sales, Jwsceland Brito Cardoso, João Ribeiro, Lenny Moura, Gustavo Henrique Senador, Fenelon Rocha, etc. Dia 30/11; Cicero Alves Ferreira Junior, Lourdes Rufino, Aldemar Gualter, Luis Gonzaga Lu, Rosarinha Almeida, Gerlane Sales, Mara Carter, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (28/11); Adriana Lemos, Telezila Almeida, Marco Antônio Mendes, Ana Cristina Costa, Gerardo Luiz, Laienna LP, Francisca Sampaio Abreu, Deroci Cavalcante, Franklin Almeida, Matheus Soares, Nadir Ferraz, Viviane Bandeira, Márcia Mororó, Benildes Braga, Audivam Nunes, Rauena Lopes, Dilson Fernandes Filho, Agripino Maranhão, David Paulo, Wildson Lopes Ribeiro, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (27/11); Jordania Fenelon, Neide Santos Martins, Luciana Azevedo, Patriota Rebêlo, Ivan Noranha, Caetano Barbosa, Francisco Moraes Souza Júnior, Carlos Lustosa Filho, Lucas Maia, Diogo Elias, José Quaresma, Eduardo Jucá, Nilson Sá, Márcia Rocha, Maurício Melo Filho, Lourival José da Silva, Lourival Alencar, Alecsandra Rocha Tajra, Márcia Fernanda Rocha Aurélio, Maria Antônia Xavier, Patriota Rebelo, Doracy Rodrigues, Clarissa Maia, Maria Luzia Sá, João Almeida Filho etc. Felicidades!!!

#ParceirosdoCaféChics!!!

*Amigos e Amigas que Contribuíram para o SUCESSO do nosso Café Chics!!! - Rafaella Vitale e Dr. Carlos Tajra, Socorro Castelo Branco e Raulino Castelo Branco Filho, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryanne Carneiro, Kelly Carneiro, Marinalda Oliveira, Zelita Melo, Naty Silveira, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Francisca Pereira, Cintia Silva, Pastora de Brito, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Dalila Parente, Conceição Araújo, Joice Viana Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares de Macêdo, Regina Marques, Belisa Ramos Bezerra, Ausair Chaib Gomes, Tânia Miranda, Gisela Freitas, Lina Josefina Lages, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, Vânia Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Eliane Nogueira, Sued Rocha da Paz e Alfredo Rocha, Dinah Frota, Judson Conrado, Lilian Martins, Vera Santos, Darnel Brito, Claudete Monteiro, Josélia Dantas, Dr. Airton Andrade, Carlos Mesquita, Juliana Mazuad, Lourdes Batista, Málaque Santos, Magal, Júlia Carvalho, Raquel Vilar, Lídia Edna Silva, Sara Alves, Paulo Marcell Silva Terceiro, Lucicleide Sampaio, Yuri Sampaio, Ana Luíza Silva, Colunista - Beto Loyola, atrações e equipe e vídeo e fotos - by Tibério Hélio, etc. Grazie pelas presenças. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click das queridas Joice Viana Nunes e Dinah Frota, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click do Ítalo do Sax, que encantou os convidados com a sua melodia no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click da querida Pastora de Brito - by Alpha Modas - no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click com a querida Nelci Grass, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click com os queridos Carlos Mesquita, Colunista/Apresentador - by Beto Loyola e Juliana Mazuad, no nosso Café. Chics!!!

#CaféChics!!! Um click dos queridos Personagem Wow Produções - by Jésus Carvalho, Liana Mota Portela, Belisa Ramos Bezerra e Iraceara Soares, no nosso Café. Chics!!!



CaféChics!!! Um click dos queridos Paulo Marcell Silva Terceiro, Lídia Edna Silva e Sara Alves - Hospital de Olhos Francisco Vilar, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click com os queridos Ana Luíza Sampaio, Lucicleide Sampaio e Yuri Ferreira Sampaio Almeida, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! Um click da querida Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso - by Maria Café & Ateliê -, no nosso Café. Chics!!!





















