Padre Tony Batista comemora 75 Anos no dia 26/6 com live do Arraiá do Seu Tunico

#ArraiádoSeuTunico

Padre Tony Batista comemora seus 75 Anos no dia 26/6 com live do tradicional Arraiá do Seu Tunico, a partir das 17h. Com Drive Thru de comidas típicas, apresentações e será voltado para a Construção da Igreja de São José, no Lar de Misericórdia, e será transmitido pelo Canal no Youtube do Padre Tony e no Instagram @igsaojose -. Imperdível!!!

#Oportunidades



A cidade de Floriano, nossa querida “Princesinha do Sul”, será agraciada com mais um empreendimento comercial. É o Rio Parnaíba Shopping, um grande projeto do Grupo Jorge Batista, que será um complexo de lojas, Supermercado e Restaurante. Uma nova Proposta de Shopping Center que promete movimentar a economia e a geração de empregos na Região. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (25); José Filho, Mauricio Moura, João Eulálio de Pádua, Ingrid Leite, Elinete Santos, Ana Lúcia Aninha, João Pierote, Renata Veloso Mendes, Raquel Magalhães, Denise Noronha Evangelista etc. Saúde & Paz!!!

#BodasdeTurquesa

Os empresários Liana Tapety e Marcelo Tapety comemoraram no dia 23/6, 18 Anos de união conjugal, e são pais dos lindos João e Gui. Chics!!!

#FestivalJunino

À Prefeitura Municipal de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), lançou, no dia 19/6, os Projetos Festival Junino de Teresina e o Arte de Rua. O evento foi no Parque Encontro dos Rios, na zona Norte da capital e contou com a presença do Prefeito Dr. Pessoa acompanhado do presidente da FMC Scheyvan Lima e autoridades do município. Chics!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA.



Parabéns para a querida Vera Lúcia Santos!!!







#Internacional - Um click nos queridos Luis Oblanche Lopes Da Silva e Socorro Castro em #tbt de Festa badalada. Chics!!!







Parabéns para o empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural, que aniversaria hoje (25)!!! A comemoração vai acontecer amanhã (26/6) em Família. Chics!!!







#FestasJuninas - Um click na empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas em #tbt de Arraiá badalado. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - Um click em Aldora Lebre, Zuíta Vasconcelos, Naílza Meneses e Valdenê Albino em #tbt de Arraiá badalado. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 23/6; Veruska Nogueira!!! Com o marido Patriota Rebêlo em festa animada. Chics!!!





#Audiência com o Senador Ciro Nogueira acompanhado dos amigos e líderes políticos; Osmano Mourão, Marden Menezes e os vereadores Neirane, Raimundinho Mineiro e Júnior em Castelo/PI. Chics!!!







#Parabéns para a Drª Neide Mora Fé, que comemorou em casa com seu esposo José Borges e filhos, mais um ano de vida. A festa teve como temática O Cordel, e a decoração e organização ficou por conta da filha, a designer de eventos, Yara Moura Fé. Chics!!!









